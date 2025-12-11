Los técnicos de la Dirección General de Tráfico recibirán formación especializada en ciberseguridad

Los programadores y personal técnico de la Dirección General de Tráfico (DGT) recibirán formación específica en ciberseguridad con un programa diseñado por la escuela de programación 4Geeks Academy España. En concreto se busca reforzar la protección de los sistemas críticos y la resiliencia digital de la DGT ante el creciente número de ciberamenazas que enfrentan las instituciones públicas.

Un informe reciente de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad indica que el 38% de los ciberincidentes en 2024 afectaron a administraciones públicas mientras que en España se registraron unos 100.000 incidentes el año pasado un 15% más que el anterior, según datos del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT).

El personal de la DGT recibirá clases teóricas y prácticas con simulaciones de ataques reales (pentesting), análisis de vulnerabilidades, prevención de ciberataques y técnicas de hacking ético. El programa, que durará tres semanas, formará profesionales con experiencia tecnológica previa y proporcionará a los 15 participantes de la DGT un certificado propio como especialistas en ciberseguridad.

La formación la impartirá Daniela Maissi quien considera que este curso en ciberseguridad "es un paso clave para la modernización tecnológica del país y la protección de sus sistemas críticos". Por su parte, Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy España, considera que el programa es "una oportunidad para seguir contribuyendo a cerrar la brecha de talento digital en el sector público”.

Víctor Gómez remarca que la metodología práctica que usan ayudará a proteger "infraestructuras críticas" de la administración pública. 4Geeks Academy España ha formado a más de 200 profesionales en ciberseguridad en España desde el año 2024 y prevé duplicar esa cifra en 2026, coincidiendo con la apertura de su nueva línea de formación Business to Business y Business to Government, dirigida a empresas e instituciones.