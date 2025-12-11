La Síndica de Greuges reúne a 50 instituciones en una cumbre para abordar el sinhogarismo

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, reúne este jueves a más de cincuenta personas, que representan a casi medio centenar de instituciones, para tratar conjuntamente el fenómeno del sinhogarismo y de los asentamientos urbanos.

A la llamada de Giménez-Salinas han respondido cerca de 40 ayuntamientos de todo Catalunya, además de varias de las entidades de la Taula del Tercer Sector, que acuden junto al presidente de la organización, Xavier Trabado. Del mundo local también participan en la reunión el alcalde de Barcelona y presidente del Àrea Metropolitana, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat y presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

Por parte de la Generalitat, acuden al encuentro la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo; el Secretario General de su departament, Raúl Moreno; y varios representantes de los departaments de Justícia i Qualitat Democràtica e Igualtat i Feminisme.

La ley del sinhogarismo de Catalunya lleva cuatro años tramitándose en el Parlament

Entidades sociales como la Fundació Arrels, e incluso instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona llevan tiempo reclamando una mayor coordinación entre todos los actores políticos que intervienen en el abordaje de la problemática. La cumbre de este jueves tiene que servir, también, para incidir en la redacción de la ley del sinhogarismo, que tras cuatro años en el Parlament sigue en fase de enmiendas.

Cifras preocupantes

La cita, convocada a finales de noviembre, se produce tras unas semanas en que han trascendido varias cifras alarmantes sobre la problemática del sinhogarismo. En los últimos tres años, la propia sindicatura ha recibido 147 quejas vinculadas al sinhogarismo, 73 de las cuales en la ciudad de Barcelona.

Por otro lado, si el Ayuntamiento de Barcelona cifraba la semana pasada en 1.784 las personas que pernoctan en el espacio público de la ciudad, el recuento anual de la Fundación Arrels anunciaba este miércoles elevaba el registro hasta los 1.984.

La Síndica de Greuges ha recibido 147 quejas sobre sinhogarismo en los últimos tres años

A estas casi 2.000 personas que duermen en la intemperie en Barcelona, habría que añadir las 2.860 que hacen noche en alguno de los recursos residenciales que hay disponibles en la capital catalana y las 536 que el consistorio calcula que duermen en asentamientos de barracas y en locales ocupados. En Catalunya, el estudio del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) presentado la semana pasada calculaba que, en 2022, 39.035 personas se encontraban en situación de sinhogarismo.

Reacciones políticas

Estos datos han hecho reaccionar a diferentes administraciones las últimas semanas, ya con la cumbre de este jueves en el horizonte. Así, por ejemplo, tras conocerse la cifra del recuento de la Fundación Arrels, este miércoles los grupos de Junts y de Comuns en Barcelona forzaron un pleno extraodinario para "abordar el fracaso de la gestión del sinhogarismo del gobierno municipal".

También este miércoles por la tarde, la consellera Martínez Bravo mantuvo una reunión con los alcaldes y alcaldesas de la segunda corona metropolitana para presentar el plan de choque que anunció el pasado viernes ante el Parlament. En este encuentro, y obedeciendo al informe del CETIS, que vinculaba estrechamente el sinhogarismo a la crisis de la vivienda, la consellera aseguró que su departament trabaja ya "en poner en marcha el servicio de Protección y Estabilidad Residencial" que busca evitar y paliar los efectos de los desahucios.