Salud
Reyes Calzada, directora médica de Sobi: "No hay cura fácil para las enfermedades raras"
La experta destacó la importancia que tiene visibilizar este tipo de patologías
José Luis Trejo, investigador científico: "Hay que cambiar la mentalidad de la sociedad para huir del sedentarismo"
Un reputado neurólogo defiende que las siestas cortas y la socialización son "fundamentales" para prevenir el Alzhéimer y la demencia
Alrededor del 4% de la población sufre una enfermedad rara a lo largo de su vida, y aproximadamente el 72% de estos casos tiene un origen genético. En su mayoría, se trata de patologías crónicas, graves e incapacitantes. Además, su diagnóstico y tratamiento suelen ser complejos debido a la limitada investigación existente y a la escasez de recursos disponibles.
Una de las médicas más reconocidas en el ámbito de las enfermedades raras es Reyes Calzada, directora médica de Sobi, quien destacó en el 'Foro Deporte y Salud', celebrado en el Espacio Bertelsmann, que en su laboratorio pueden llegar a detectar más de 6.000 enfermedades poco frecuentes gracias a los avances en investigación y tecnología biomédica.
Hemofilia: un ejemplo de enfermedad rara
Como ejemplo, mencionó la hemofilia, un trastorno de la coagulación que provoca sangrados recurrentes y que, en el 80% de los casos, afecta directamente a las articulaciones. Se calcula que esta enfermedad impacta a aproximadamente 1 de cada 10.000 personas en el mundo, con una prevalencia de 4.744 casos en España.
En relación con los avances en el ámbito clínico y social, durante la ponencia 'Enfermedades Raras, Historias Visibles', con la participación de la fisioterapeuta Ana Chimeno y el hematólogo Rubén Berrueco, se dijo que las patologías están ganando cada vez más visibilidad gracias a la concienciación y al trabajo de asociaciones, profesionales y pacientes".
Además, destacó la importancia de promover hábitos saludables y actividad física adaptada a las necesidades de cada persona, ya que estos cuidados pueden mejorar notablemente la autonomía y el bienestar.
El objetivo principal del laboratorio es impulsar una mayor calidad de vida para los pacientes. La especialista insistió en que "no hay cura fácil porque desenmascararlas tampoco lo es", haciendo referencia a la dificultad diagnóstica.
Por ello, desde Sobi han puesto en marcha la campaña 'Desenmascara las Raras', una iniciativa centrada en sensibilizar a la sociedad y visibilizar la realidad de quienes conviven con estas enfermedades poco frecuentes.
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
- Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
- Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
- Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe