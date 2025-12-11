Rescatadas cuatro mofetas abandonadas en Catalunya tras haber sido mascotas domésticas

Cuatro mofetas, tres de ellas albinas, han sido enviadas a una protectora de animales en Países Bajos después de que fueran abandonadas por sus dueños que las utilizaron como animales de compañías. La Coalición para el Listado Positivo (que engloba a las entidades animalistas ANDA, FAADA y AAP Primadomus) denuncia que las mofetas son animales salvajes que no deben ser utilizados como mascotas porque no tienen adquiridos hábitos que les hagan compatibles con la vida doméstica.

“El auge del mascotismo exótico, alimentado por tendencias en redes sociales y la apariencia “adorable” de estos animales, continúa provocando adquisiciones irresponsables, abandonos y riesgos para la biodiversidad, la salud y la seguridad pública. Especies como petauros, zorros fénec, servales, mapaches o suricatas —estos dos últimos ya catalogados como invasores— han sido víctimas habituales de esta moda, pese a que sus necesidades nunca pueden cubrirse en un hogar doméstico” indican desde la Coalición para el Listado Positivo.

Las primeras mofetas rescatadas fueron dos ejemplares jóvenes localizados en el municipio de Cervelló en una colonia felina. La asociación protectora local ASGAT dio el aviso y se puso en contacto con el Refugi el Cau del Bosc, cuyos voluntarios pudieron capturar con jaulas trampa a las dos crías de mofeta nacidas este mismo año, una rayada y una albina, que fueron trasladadas a sus instalaciones y de las que AAP Primadomus se ofreció a hacerse cargo.

La mofeta rayada (Mephitis mephitis), originaria de Norteamérica, es fácilmente reconocible por su pelaje negro con marcas blancas en forma de V que se extienden desde la cabeza hasta la cola. Es un mamífero de hábitos nocturnos, comportamiento solitario y dieta omnívora oportunista. Además, utiliza las glándulas anales como mecanismo de defensa, liberando un olor extremadamente desagradable cuando se siente amenazada.

Semanas después, FAADA recibió dos mofetas albinas que unos vecinos habían visto merodeando por una zona donde se alimentaban unos gatos. FAADA solicitó el apoyo del cuerpo de Agentes Rurales, quienes facilitaron jaulas trampa y una cámara de visión nocturna, y acabaron trasladando los animales a El Cau del Bosc.

Las cuatro mofetas llegaron el 5 de diciembre al centro de AAP en Países Bajos, donde, tras pasar un periodo de cuarentena, disfrutarán de "una atención veterinaria especializada en unas instalaciones adaptadas a su especie y con un óptimo enriquecimiento ambiental", según las entidades.

La ley española prohíbe "la adquisición y cría por parte de particulares de mamíferos silvestres exóticos que superen los 5 kg de peso en edad adulta, a la espera de la aprobación de los Listados Positivos, actualmente en desarrollo". Los listados permitirán identificar qué especies pueden considerarse animales de compañía, controlar de forma eficaz el comercio de fauna exótica y prevenir el sufrimiento de animales salvajes, y reducir riesgos para la biodiversidad y la salud pública.