La portada de EL PERIÓDICO del 12 de diciembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 12 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

"Desperté en el hospital y me dijeron que me habían violado": Ocho años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que estaba inconsciente

De la medicina de precisión a la revolución cuántica: Catalunya inyecta más de 100 millones en ciencia puntera

De la medicina de precisión a la revolución cuántica: Catalunya inyecta más de 100 millones en ciencia puntera

La UB transformará un antiguo teatro del campus Mundet en un avanzado centro de neurociencias

Rescatan en Asturias a una mujer que pasó diez días encerrada a la fuerza con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo

Rescatan en Asturias a una mujer que pasó diez días encerrada a la fuerza con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo

Un desierto que pone a prueba algo más que motores

Un desierto que pone a prueba algo más que motores

Sorteo Bonoloto del jueves 11 de diciembre de 2025

Un herido por arma de fuego en el barrio de Sant Andreu de Barcelona

Un herido por arma de fuego en el barrio de Sant Andreu de Barcelona