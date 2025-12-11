El personal laboral de Educació pide negociar y asegura que no abandonará el encierro hasta que haya acuerdo

El personal laboral de Educació que ha pasado la noche de este miércoles a este jueves en la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat para reclamar mejoras laborales y salariales ha pedido al departamento una negociación efectiva y aseguran que no se irán de la Conselleria hasta que se escuchen sus demandas. Estos profesionales son Personal de Atención Educativa (PAE), de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de Formación Profesional).

Este miércoles los sindicatos Ustec, CC.OO., CGT, UGT y Junts (profesores de religión) anunciaron un encierro "indefinido" de algunos de sus miembros en las instalaciones de la Conselleria para exigir el complemento único de 473 euros mensuales a todo el personal laboral del departamento, "sin desigualdades salariales internas".

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del personal laboral de Ustec, Eva Costa, critica que la consellera Esther Niubó no esté este jueves hablando con ellos siendo "conocedora de la situación", y asegura que la reunión con el director general de Centros Públicos, Josep Maria Garcia, y el director de Servicios, Ignasi Simón, no fue suficiente y no hubo una propuesta económica.

"Desbloquear la situación"

La portavoz del personal laboral por CCOO, Ana Franganillo, afirma que están pidiendo más salario y una jornada digna porque las condiciones actuales son una miseria, en sus palabras; critica que desde el departamento no han tenido ninguna respuesta y le piden "desbloquear" esta situación; y reitera que seguirán en las instalaciones del departamento hasta llegar a un acuerdo.

Por UGT, Elena Rosillo critica que no hayan mesas de negociación efectivas con el departamento que den un resultado "cuantitativo al final del mes"; y recuerda que piden que el complemento esté implementado dentro de los presupuestos de 2026, que su pago efectivo sea durante el primer trimestre del año que viene, y la equiparación de las técnicas en Educación Infantil (TEI) de la escuela rural.

Por último, Anna Giménez, de la CGT, ha asegurado que el plan estratégico "no ha servido para nada"; insiste en que llevan más de un año trabajando para mejorar sus condiciones salariales y que no se moverán del departamento hasta que tengan un compromiso firme del departamento.