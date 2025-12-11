Protesta en la conselleria
El personal laboral de Educació pide negociar y asegura que no abandonará el encierro hasta que haya acuerdo
Critican que el Departament no les ha dado "ninguna respuesta" y que la consellera Esther Niubó no esté este jueves hablando con ellos siendo "conocedora de la situación"
Un grupo de sindicalistas se encierra en la sede del Departament d'Educació para reclamar un complemento para el personal laboral de 473 euros mensuales
El personal laboral de Educació que ha pasado la noche de este miércoles a este jueves en la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat para reclamar mejoras laborales y salariales ha pedido al departamento una negociación efectiva y aseguran que no se irán de la Conselleria hasta que se escuchen sus demandas. Estos profesionales son Personal de Atención Educativa (PAE), de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de Formación Profesional).
Este miércoles los sindicatos Ustec, CC.OO., CGT, UGT y Junts (profesores de religión) anunciaron un encierro "indefinido" de algunos de sus miembros en las instalaciones de la Conselleria para exigir el complemento único de 473 euros mensuales a todo el personal laboral del departamento, "sin desigualdades salariales internas".
En declaraciones a los periodistas, la portavoz del personal laboral de Ustec, Eva Costa, critica que la consellera Esther Niubó no esté este jueves hablando con ellos siendo "conocedora de la situación", y asegura que la reunión con el director general de Centros Públicos, Josep Maria Garcia, y el director de Servicios, Ignasi Simón, no fue suficiente y no hubo una propuesta económica.
"Desbloquear la situación"
La portavoz del personal laboral por CCOO, Ana Franganillo, afirma que están pidiendo más salario y una jornada digna porque las condiciones actuales son una miseria, en sus palabras; critica que desde el departamento no han tenido ninguna respuesta y le piden "desbloquear" esta situación; y reitera que seguirán en las instalaciones del departamento hasta llegar a un acuerdo.
Por UGT, Elena Rosillo critica que no hayan mesas de negociación efectivas con el departamento que den un resultado "cuantitativo al final del mes"; y recuerda que piden que el complemento esté implementado dentro de los presupuestos de 2026, que su pago efectivo sea durante el primer trimestre del año que viene, y la equiparación de las técnicas en Educación Infantil (TEI) de la escuela rural.
Por último, Anna Giménez, de la CGT, ha asegurado que el plan estratégico "no ha servido para nada"; insiste en que llevan más de un año trabajando para mejorar sus condiciones salariales y que no se moverán del departamento hasta que tengan un compromiso firme del departamento.
