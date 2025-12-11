Nuevo intento para desbloquear la huelga de médicos: Ministerio y sindicatos avanzan y se citan el 17 de diciembre

La manifestación secundada por más de 2.000 médicos sevillanos para denunciar “explotación” laboral y reclamar unas mejores condiciones de trabajo ha concluido con buen sabor de boca entre los facultativos.

Este mediodía, tras más de una hora y media de recorrido desde el Hospital Virgen del Rocío hasta la Plaza de España, donde se ubica la Delegación del Gobierno, el delegado del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Carrasco, ha anunciado ante los manifestantes una noticia de última hora: el Ministerio “ha dado un paso atrás” y ha propuesto continuar las negociaciones.

“Nos han informado ahora mismo a través de un mensaje de WhatsApp que se ha fijado una nueva reunión para el día 17 de diciembre y que están dispuestos a hablar sobre seis de los puntos más conflictivos”, celebraba ante la multitud de batas blancas que chillaban, silbaban y aplaudían. Tras tres días de huelga, los médicos han conseguido uno de sus principales objetivos: entablar una vía de negociación real con el Ministerio.

Este miércoles a última hora, el Comité de Huelga, compuesto por la Confederación de Sindicatos de Médicos y el Sindicato Médico Andaluz, recibía una nueva convocatoria de reunión con el Ministerio de Mónica García para intentar abrir una nueva vía de diálogo después de que en la última reunión el pasado 4 de diciembre no se llegara a ningún acuerdo para frenar la huelga de cuatro días.

Por lo tanto, mientras que llevaban a cabo manifestaciones en todos los puntos del país, el Comité de Huelga se reunía, una vez más, con el Ministerio.

Claves de la reunión

Tras el alto seguimiento que ha tenido el mayor parón de médicos en España en los últimos 30 años (en Sevilla, el 40% de los médicos no acudió a su puesto de trabajo este miércoles), la cartera de Mónica García ha decidido abrirse a la negociación con el Comité de Huelga. “Van a negociar el estatuto propio, la clasificación profesional, la jornada, la profesión de riesgo, la movilidad y la exclusividad”, ha detallado Carrasco, mencionando los puntos más conflictivos de la negociación.

“Vamos a poner fin a las jornadas de 90 horas semanales, a las guardias de 17 horas que acaban convirtiéndose en 24 horas sin dejar de trabajar, a que no se nos considere una profesión de riesgo cuando nuestros compañeros de Enfermería si lo son y a que las horas de guardia no computen para nuestra jubilación”, denunciaban los compañeros médicos que forman parte del Sindicato Médico Andaluz.

Este se convierte en el primer “acercamiento real” donde el Ministerio se muestra dispuesto a escuchar las peticiones del colectivo médico, algo que los sindicatos han intentado en reiteradas ocasiones a lo largo del último año.

Tres huelgas médicas en 2025

Cabe recordar que solo en 2025 los médicos han protagonizado tres huelgas: la primera de 24 horas el pasado 13 de junio, la segunda el 3 de octubre y la tercera de cuatro días esta semana.

“También ha retirado ese ultimátum que nos había puesto sobre la mesa de o paráis la huelga o voy adelante con el estatuto como yo quiera”, ha puntualizado el delegado sindical. Ante este escenario, queda en el aire el último día de huelga, este 12 de diciembre. Según Carrasco, a estas horas “todavía es pronto” para saber si durante la jornada de mañana se seguirá adelante con el último día de parón laboral o si, por lo contrario, se pondrá fin a la huelga este jueves.

“Los negociadores acaban de salir de la reunión, tenemos que darles unas horas que se reúnan entre ellos para valorar todo esto y que valoren también si es conveniente seguirla o terminarla o pararla. Se sabrá en las próximas horas”, ha añadido Carrasco.

Finalmente, el delegado ha hecho balance de un momento histórico en la capital andaluza, pero que también se ha vivido en el resto de ciudades del país. “Estamos muy contentos con la acogida. Hace 30 años que los médicos no se reunían así en toda España,los estudiantes, todas las categorías de médicos de todas las edades y esto da una idea clara de hasta qué punto esta situación es ya insostenible”, ha sentenciado.