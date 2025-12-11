En Directo
Por el Estatuto Marco
Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
¿Cuántos médicos hay en España?, ¿qué edad tienen?, ¿dónde hay más?: Retrato de los sanitarios que van a la huelga
Segunda jornada de la huelga nacional de médicos en un momento en el que la tensión asistencial está marcada por la ola de gripe. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado. A nivel estatal la protesta se alarga cuatro días consecutivos, hasta el 12 de diciembre. En Catalunya, el paro se hará en dos turnos: el primero ha arrancado este martes y continúa el miércoles. Y el segundo, será el 14 y 15 de enero. Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.
Suscríbete para seguir leyendo
Los sindicatos denuncian la "irresponsabilidad" de Sanidad en la negociación del Estatuto Marco
Los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han trasladado por carta, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todas las razones que les han llevado a convocar jornadas de huelga, los martes de cada semana, a partir del próximo 27 de enero, en todos los servicios de salud.
Los sindicatos recuerdan al responsable del Ejecutivo que solicitaron al Ministerio de Sanidad una "acción de Gobierno coordinada" y escribieron a los diferentes ministerios (Trabajo, Seguridad Social, Hacienda y Función pública) solicitando su intervención, la cual no se ha producido, denunciando que la negociación realizada por Mónica García, a lo largo de los últimos tres años, no ha sido "en absoluto satisfactoria".
El PP pide a la ministra "que rectifique" y retire su estatuto marco
El Partido Popular reclama en una nota a la ministra de Sanidad, Mónica Garcia, "que retire el borrador del Estatuto Marco y se reinicien las negociaciones desde cero, con rigor, consenso y diálogo real con todas las partes". Según el principal partido de la oposición, responsable de la sanidad en Andalucía, Madrid, Extremadura o Galicia, donde la huelga ha sido ampliamente seguida, la reforma que pretende Sanidad "no es más que un catálogo de buenas intenciones, sin consenso y sin diálogo, y que no cuenta con una base técnica, jurídica y económica mínima".
El Gobierno vasco cifra la incidencia de la huelga en el 8,11%
El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha cifrado en un 8,11% el seguimiento provisional en el turno de tarde de la segunda jornada de huelga secundada por los médicos este martes "por un Estatuto Marco propio". Por Territorios, el Gobierno vasco ha indicado que la mayor incidencia ha sido en Álava, con un seguimiento del 16,28%, seguido de Gipuzkoa, con un 7,67%, y de Bizkaia, con un 7,34%.
Sanidad llama a los sindicatos que han convocado la huelga
El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha informado de que el Ministerio de Sanidad los ha convocado este jueves 11 de diciembre a una nueva reunión para abordar el borrador del Estatuto Marco en plena huelga nacional contra el nuevo texto. Se trata de un nuevo encuentro, en mitad de las cuatro jornadas consecutivas de huelga de esta semana, que se produce después de que la última reunión se cerrara sin acuerdo. En cualquier caso, CESM y SMA insisten en que el calendario de movilizaciones se mantiene tal y como estaba fijado y siguen animando a la participación en las movilizaciones establecidas y en las dos jornadas de huelga restantes que tendrán lugar este jueves y el viernes en todo el territorio nacional.
La huelga reduce un 35% las consultas médicas en Asturias, según los huelguistas
El Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) cifra el impacto de la huelga de médicos en una reducción de más del 35% en el número de consultas y del 20% en las intervenciones quirúrgicas programadas. Según la Consejería de Salud, que hace el cálculo sobre los más de 3.800 facultativos que trabajan en la sanidad pública asturiana, el seguimiento del paro se habría situado hoy en el 12,1%, un punto por encima del registrado ayer. El Simpa, que hace el cálculo sobre los médicos que no están afectados por los servicios mínimos, que se encuentran de baja o de vacaciones, lo sitúa en más del 55% en la red hospitalaria (ocho puntos por debajo), y en torno al 48% en Atención Primaria, frente al 43% de la jornada del lunes.
El 23,18% por ciento de los médicos extremeños secundan la segunda jornada de huelga
El 23,18% de los médicos extremeños han secundado este miércoles la segunda jornada de huelga convocada en protesta por el nuevo estatuto marco. Así, en el ámbito hospitalario, el porcentaje llega al 26,88%, mientras que en Atención Primaria ha habido un 18,20% de participación, según los datos facilitados por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. Según sus cifras, esto supone "más de 90 intervenciones quirúrgicas pospuestas, más de 2.100 consultas externas pospuestas y más de 9.300 consultas de Atención Primaria que no han podido realizarse".
Aragón fija el seguimiento de la huelga de médicos en un 16,27% y los médicos, entre un 50 y un 80%
El Servicio Aragonés de Salud ha cifrado el seguimiento de la huelga del personal médico durante este miércoles, 10 de noviembre, en un 16,27% de la jornada de mañana, lo que equivale a 576 facultativos de huelga, unas cifras que difieren a las ofrecidos por los convocantes, que aseguran que han secundado el paro un 80% de la plantilla de las hospitales y un 50% en los centros de salud. El seguimiento ha sido claramente superior en la provincia de Zaragoza, donde han secundado la huelga 511 de 2.607 médicos, un 19,6%, según datos facilitados por el Salud. Por contra, el seguimiento en la provincia de Teruel baja hasta el 10,43% --39 de 374 médicos-- y lo hace más aún en la de Huesca, con 25 facultativos de huelga de 559 --un 4,47%--. A todos estos efectivos hay que sumar, al igual que en la jornada anterior, a un trabajador del 061, también en huelga.
Canarias cifra en 18.83% el seguimiento del paro
La huelga de médicos convocada en todo el país ha sido secundada este miércoles, en su segundo día, por el 18,83% de los facultativos en Canarias, según cifras de la Consejería de Sanidad. Esto supone que de los 7.073 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.078, de los que 768 la secundaron. Por áreas de salud, en Gran Canaria la apoyaron 369 de los 1.560 efectivos afectados, un 23,65%; en Tenerife, 361 de 1.982, un 18,21%; en Lanzarote, 38 de 248, un 15,32%; y en Fuerteventura, 20 de 264, un 7,58%. En La Palma, la secundaron 9 de 134, un 6,72%; en La Gomera, 1 de los 52, un 1,92%; y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.
Baleares traslada su apoyo a los médicos en huelga e insiste en que es un conflicto "impuesto" por el Gobierno
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su apoyo a los médicos en huelga y ha insistido en que es el principal conflicto laboral y sanitario de la legislatura y que lo ha "provocado e impuesto" el Gobierno de España. Así se ha expresado Prohens este miércoles en declaraciones a los medios en Bruselas, tras ser preguntada por la segunda jornada de huelga en las Islas. La líder del Ejecutivo ha dicho a los pacientes que vieron suspendidas sus consultas, intervenciones o pruebas este martes en la primera jornada de huelga que "el único responsable" es el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.
Salut asegura que solo el 7,2% de los médicos han seguido la huelga en Catalunya
La Conselleria de Salut ha hecho públicas sus cifras provisionales del seguimiento de la huelga de médicos convocada por los sindicatos Metges de Catalunya y la Confederació Española de Sindicatos Médicos. Según sus datos, en la mañana de este miércoles el seguimiento ha sido del 7,2% en los centros del Siscat (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya).
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
- Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
- Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
- Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe