Por el Estatuto Marco

Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales

¿Cuántos médicos hay en España?, ¿qué edad tienen?, ¿dónde hay más?: Retrato de los sanitarios que van a la huelga

Los médicos en huelga toman las calles de Barcelona para reclamar un estatuto profesional propio

Los médicos en huelga toman las calles de Barcelona para reclamar un estatuto profesional propio

Médicos de la sanidad pública catalana participan en la manifestación convocada por el sindicato Metges de Catalunya, durante la primera jornada de huelga estatal para reclamar un estatuto profesional propio. Barcelona, 9 de diciembre de 2025.

Segunda jornada de la huelga nacional de médicos en un momento en el que la tensión asistencial está marcada por la ola de gripe. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado. A nivel estatal la protesta se alarga cuatro días consecutivos, hasta el 12 de diciembre. En Catalunya, el paro se hará en dos turnos: el primero ha arrancado este martes y continúa el miércoles. Y el segundo, será el 14 y 15 de enero. Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.

