Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

Los sindicatos denuncian la "irresponsabilidad" de Sanidad en la negociación del Estatuto Marco

Los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han trasladado por carta, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todas las razones que les han llevado a convocar jornadas de huelga, los martes de cada semana, a partir del próximo 27 de enero, en todos los servicios de salud.

Los sindicatos recuerdan al responsable del Ejecutivo que solicitaron al Ministerio de Sanidad una "acción de Gobierno coordinada" y escribieron a los diferentes ministerios (Trabajo, Seguridad Social, Hacienda y Función pública) solicitando su intervención, la cual no se ha producido, denunciando que la negociación realizada por Mónica García, a lo largo de los últimos tres años, no ha sido "en absoluto satisfactoria".