Seguridad vial
Controles de alcohol aleatorios y a cualquier hora del día: la policía intensifica la vigilancia por las comidas y cenas de empresa
Durante unos 10 días Mossos y policías locales harán más dispositivos de seguridad en la red viaria catalana
Casi la mitad de los muertos en carreteras catalanas este año son ciclistas, peatones y motoristas
Entre este viernes y el próximo domingo 21 de diciembre el Servei Català de Trànsit (SCT), los Mossos d'Esquadra y las policías locales harán una campaña intensiva de controles de tráfico en toda la red viaria catalana para combatir el consumo de alcohol y drogas al volante. La actuación coincide con los días previos a las fiestas de Navidad en los que hay varias comidas y cenas de empresa, como es habitual.
Los controles pueden ser en cualquier punto de las carreteras catalanas, de forma aleatoria y a cualquier hora del día para concienciar a la población que conducir borracho o drogado puede provocar accidentes de tráfico mortales y graves.
Trànsit recuerda que, pese a que se circule con una tasa de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, el riesgo de accidentes se puede incrementar, por lo que la única tasa segura es 0,0%. Además, remarcan que entre un 30 y un 40% de los conductores muertos cada año en Catalunya habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, según el Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC).
En la misma campaña intensiva de controles policiales de drogoalcoholemia del año pasado, se impusieron 969 denuncias por positivo en alcoholemia (727 por vía administrativa y 242 por vía penal), lo que supone un 5,8% del total de pruebas de alcoholemia realizadas (18.178). Durante esta campaña también se detectaron 513 positivos en drogas en los 1.021 drogotestes realizados. Estas cifras de la campaña preventiva de diciembre de 2024 indican que cada día se denunció una media de 211 positivos por alcoholemia o drogas.
