La cara B de los residuos de la dana: 70 toneladas al día por las obras de reconstrucción y 30 años de sedimentos en l'Albufera

Que la reconstrucción de la dana está lejos de terminar lo tienen claro todos los vecinos y vecinas de la zona cero, pero también queda mucho por hacer en materia de gestión de residuos. La visión de los vertederos llenos de muebles, coches y enseres embarrados ha sido una de las dantescas imágenes de la dana del pasado 29 de octubre de 2024. La post-catástrofe ha implicado un verdadero riesgo para algunos puntos de la zona afectada en frágil equilibrio, especialmente l’Albufera, que recibió una cantidad de sedimentos desbocada, equivalente a la que sería normal en 30 años. Pero los retos no han terminado. A la gestión, ya realizada, de entre un millón y un millón y medio de toneladas, se suma que la reconstrucción deja su propia huella: 70 toneladas al día de residuos generados por la reconstrucción y las obras.

Son algunas de las cifras que recoge un estudio de la Universitat Politècnica de València (UPV), publicado por Fundación Naturgy y redactado por el profesor de UPV y director del Centro de Investigación en Dirección de Proyectos, Innovación y Sostenibilidad (PRINS), Miguel Ángel Artacho. El investigador ha analizado cómo se gestionó, por fases, la ingente cantidad de residuos que desbordó el sistema tras la dana. Una gestión plagada de dificultades.

Miguel Ángel Artacho en la presentación del informe sobre residuos de la dana en la UPV / Redacción Levante-EMV

2.500 toneladas diarias en la primera fase

En primer lugar, los “problemas operativos” que empezaron a alumbrarse el día 30 por la mañana. “De las dos plantas depuradoras más importantes, una tenía los accesos anegados y la otra no tenía electricidad”, ha detallado. Mientras tanto, los residuos empezaban a llegar a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos a un ritmo de hasta 2.500 toneladas al día, con el consiguiente “riesgo de colapso”. Los primeros días fueron clave, apunta Artacho. Se despejaron las calles y caminos para poder acceder a las zonas afectadas, llevando todos los residuos, de forma indistinta y mezclada, a las afueras de las localidades. El investigador no se olvida de los animales muertos, que era urgente retirar para evitar focos de contaminación. Se recogieron, durante la primera semana, 3.000 de los 11.000 totales.

También durante los primeros días tras el 29, se crearon los 30 puntos de acopio local, además de la parcela en Los Hornillos, Quart de Poblet, de 95.000 metros cuadrados, para ir llevando residuos. Por su parte, los coches que bloqueaban calles y carreteras fueron siendo trasladados a la ZAL.

La mesa de expertos en la presentación del informe de residuos de la dana en la UPV / Redacción Levante-EMV

Coches y cañas, focos críticos

En la segunda fase, la Generalitat decidió crear cinco puntos de tratamiento temporal para llevar los residuos de las campas que rodeaban los municipios. “El ritmo de retirada alcanzó las 3.500 toneladas al día. En unos meses, se retiraron 500.000 toneladas de residuos”, ha detallado Artacho. La tercera fase se inició con esos puntos de tratamiento temporal ya a pleno rendimiento y con la contratación de emergencia, entre enero y abril, de tres empresas para gestionar 750.000 toneladas de residuos. Pero los retos no han terminado: los trabajos de reconstrucción generan sus propios residuos, en concreto, 70 toneladas al día, que se suman al esfuerzo de un plan de choque ya culminado que ha gestionado en once meses entre un millón y un millón y medio de toneladas.

Pero no es lo mismo una estantería comida por el agua, o las fotos familiares embarradas, que aceite de motor que vierte a la tierra u otro tipo de residuos de riesgo. Para el investigador de la UPV, los residuos de la dana dejaron tres vertientes críticas. La primera de ellas, muy visible: los más de 140.000 vehículos siniestrados que tuvieron que ser sacados de las calles y tratados en centros autorizados. Pero la segunda podría incluso parecer inocua: las más de 13.400 toneladas de caña que llegaron vía barranco a toda la zona cero. Equivalen a más del 50% de lo que se recoge con la poda en todo el área metropolitana de València. En un solo día.

L’Albufera: los sedimentos de 30 años

Y especialmente frágil era ya el equilibrio medioambiental en l’Albufera antes de la dana. Un balance que desequilibró totalmente la catástrofe, que llevó 120 hectómetros cúbicos de agua pero, sobre todo, 85.000 metros cúbicos de residuos peligrosos y 70.000 toneladas de sedimentos. Esas toneladas son la cantidad de sedimentos correspondiente a 30 años.

Así que, a futuro, Artacho demanda que la voz de los expertos en gestión de residuos sea escuchada. También por la administración, y por eso reclaman incluir a personas expertas en los equipos que lideran la emergencia, además de simplificar el marco normativo. “La gestión de residuos adecuada evita problemas de salud, reduce costes, minimiza impactos ambientales y acelera la recuperación tras los desastres”, ha resumido el científico. Además, ha incidido en la importancia del cambio climático y la urbanización, que “han definido el escenario” de la dana y ha concluido que es más necesaria que nunca la colaboración entre todos los agentes.

Un impacto de 230 millones de euros

“El tratamiento de residuos es el mayor reto que hemos podido acometer en la Conselleria en relación a la dana”, ha destacado, por su parte, el vicepresidente tercero por la Recuperación y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Un reto que ha tenido un impacto económico brutal, de 230 millones de euros solo en gestión de residuos. La factura más alta de la reconstrucción, ha incidido, más que la recuperación de las carreteras o de las líneas de metro.

El vicepresidente tercero para la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante la presentación del informe sobre residuos de la dana en la UPV / Redacción Levante-EMV

El 29 de octubre de 2024, ha dicho el vicepresidente, “se generaron en una noche el 500% de los residuos que se generan en la Comunitat Valenciana durante un año”. La gestión de todo ello fue compleja: con las localidades de la zona cero aisladas por el barro y el agua, el primer reto fue “despejar carreteras y calles para poder llegar”. Apartar los residuos “como fuera”. Compatibilizar ese despeje con un tratamiento adecuado “no era fácil, con 123 depuradoras averiadas o afectadas y con 120.000 vehículos bloqueando las calles en una “imagen dantesca”.

El conseller ha destacado que se ha tratado un millón de toneladas de residuos en un plan de choque que culminó en septiembre, cuando se cerró el último punto de transferencia, en Quart-Manises.

“Si lo olvidamos, los residuos serán historia; hemos hecho un buen trabajo haciéndolos desaparecer, pero no podemos dejar que se nos olvide que fueron el mayor reto tras la dana”, ha destacado Martínez Mus. En este sentido, ha señalado también que el Plan Endavant prevé medidas para mejorar la gestión de residuos en caso de nuevas catástrofes, entre las que ha destacado nuevas plantas de valorización energética, pero también la creación de vertederos de emergencia titularidad de la Generalitat.