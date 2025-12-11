Premiado el programa para fomentar la corresponsabilidad de los hombres en la crianza impulsado por las afas catalanas

La Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) ha sido reconocida con el premio estatal 'Activistas por el futuro: una España mejor con la Agenda 2030', en la categoría 'Brecha de género y discriminación cero', por su proyecto HOMES-AFA, iniciativa destinada a impulsar la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados y a promover nuevas masculinidades igualitarias en el ámbito educativo catalán.

El pionero programa, financiado por el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, busca fomentar la implicación de los padres en la crianza y abrir espacios de reflexión sobre el uso del tiempo, la paternidad y el papel de las masculinidades en la educación. Para ello, ofrece formaciones, grupos de diálogo y recursos destinados tanto a familias como a profesionales de la educación, con el objetivo de transformar la cultura de género en los centros educativos públicos de Catalunya.

155 sesiones formativas

Durante el curso 2023-2024, HOMES-AFA se desplegó en todas las comarcas catalanas con 155 sesiones formativas y la participación de más de 438 hombres, incluyendo experiencias piloto en escuelas e institutos. El programa combina metodologías vivenciales, diagnósticos previos y evaluaciones sistemáticas de impacto.

Este reconocimiento estatal, dotado con 40.000 euros, se suma a otros premios previos, como el Alcuin Award de la 'European Parents Association', que presentan el programa HOMES-AFA como "un modelo replicable a escala autonómica, estatal y europea", aseguran sus impulsoras.

La asociación reivindica la importancia de implicar a los hombres como "agentes activos de cambio" tanto en las escuelas como en la vida comunitaria

Con este nuevo galardón, la aFFaC refuerza su papel como entidad de referencia en la promoción de la igualdad de género y la corresponsabilidad dentro del sistema educativo catalán. La asociación reivindica la importancia de implicar a los hombres como agentes activos de cambio tanto en las escuelas como en la vida comunitaria.

El premio 'Activistas por el futuro' es una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, creada para reconocer proyectos innovadores que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Los galardones distinguen iniciativas en ámbitos como la lucha contra la pobreza, la igualdad de género, la transición ecológica justa y la sostenibilidad territorial.