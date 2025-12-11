Brecha de género
Premiado el programa para fomentar la corresponsabilidad de los hombres en la crianza impulsado por las afas catalanas
El proyecto HOMES-AFA de la aFFac promueve la transformación de las masculinidades en la educación catalana
Pau Sobrerroca, maestro de infantil: "¿Cómo enseñamos a las criaturas que los hombres también podemos ser buenos cuidando si no lo viven nunca?"
La Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) ha sido reconocida con el premio estatal 'Activistas por el futuro: una España mejor con la Agenda 2030', en la categoría 'Brecha de género y discriminación cero', por su proyecto HOMES-AFA, iniciativa destinada a impulsar la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados y a promover nuevas masculinidades igualitarias en el ámbito educativo catalán.
El pionero programa, financiado por el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, busca fomentar la implicación de los padres en la crianza y abrir espacios de reflexión sobre el uso del tiempo, la paternidad y el papel de las masculinidades en la educación. Para ello, ofrece formaciones, grupos de diálogo y recursos destinados tanto a familias como a profesionales de la educación, con el objetivo de transformar la cultura de género en los centros educativos públicos de Catalunya.
155 sesiones formativas
Durante el curso 2023-2024, HOMES-AFA se desplegó en todas las comarcas catalanas con 155 sesiones formativas y la participación de más de 438 hombres, incluyendo experiencias piloto en escuelas e institutos. El programa combina metodologías vivenciales, diagnósticos previos y evaluaciones sistemáticas de impacto.
Este reconocimiento estatal, dotado con 40.000 euros, se suma a otros premios previos, como el Alcuin Award de la 'European Parents Association', que presentan el programa HOMES-AFA como "un modelo replicable a escala autonómica, estatal y europea", aseguran sus impulsoras.
La asociación reivindica la importancia de implicar a los hombres como "agentes activos de cambio" tanto en las escuelas como en la vida comunitaria
Con este nuevo galardón, la aFFaC refuerza su papel como entidad de referencia en la promoción de la igualdad de género y la corresponsabilidad dentro del sistema educativo catalán. La asociación reivindica la importancia de implicar a los hombres como agentes activos de cambio tanto en las escuelas como en la vida comunitaria.
El premio 'Activistas por el futuro' es una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, creada para reconocer proyectos innovadores que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Los galardones distinguen iniciativas en ámbitos como la lucha contra la pobreza, la igualdad de género, la transición ecológica justa y la sostenibilidad territorial.
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
- Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
- Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
- Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe