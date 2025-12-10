Ultimátum del profesorado en Catalunya: "Si no se avanza con hechos iniciaremos un nuevo ciclo de huelgas"

Tras la manifestación el pasado 15 de noviembre, en la que confirmaron que contaban con músculo, el conjunto de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación [USTEC, ASPEPC, CCOO Educació, CGT Ensenyament y UGT Educació] hicieron un llamamiento a la movilización del conjunto del colectivo como "última medida de presión" para lograr que las negociaciones avancen y evitar un "nuevo ciclo de huelgas" que ya sobrevuela los claustros de colegios e institutos a partir del próximo trimestre si no hay "movimientos claros" por parte del Govern en forma de mejora de las condiciones laborales del colectivo.

En este marco, este miércoles varios puntos de Catalunya han registrado concentraciones, tanto en las puertas de escuelas e institutos, como delante del Departament d'Educació i Formació Professional (FP) y de las distintas sedes de los servicios territoriales, desde donde los sindicatos han animado a todo el personal educativo a "seguir organizándose en los centros de trabajo" para reclamar la subida salarial y la desburocratización de los centros, entre otras demandas. La pancarta más repetida en las acciones rezaba: "Subamos salarios, bajemos ratios", las dos grandes demandas del colectivo, que ha compartido las fotografías de su lucha en el hashtag #MilloresLaboralsJa.

Los docentes de secundaria de Catalunya han perdido un 21,64 % de su poder adquisitivo en los últimos 15 años, según un estudio presentado recientemente por el sindicato Professors de Secundària (ASPEPC), que señala que, por norma general, un profesor de secundaria cobra 2.713 euros brutos en Catalunya, mientras que en el País Vasco, que cuenta con los salarios más elevados en docentes de ESO, la retribución es de 3.234,34 euros brutos (521 euros más).

El calendario pactado

El calendario acordado con el Departament tras la presión de los sindicatos sitúa los temas a debatir en la Mesa Sindical el orden reivindicado por los docentes según sus prioridades. La semana que viene, el 16 y el 18 de diciembre se abordará la mejora de las retribuciones del personal educativo. El 8 de enero será el turno del análisis de ratios y plantillas; el 22 de enero se tratarán medidas para reducir la carga burocrática en los centros; el 5 de febrero se debatirán propuestas para reforzar la democracia interna en los centros educativos, y el 19 de febrero se cerrará el ciclo con la "revisión de los currículos".

En paralelo a las protestas de docentes de primaria y secundaria, en Barcelona se han vivido este miércoles también protestas de las profesionales de las escuelas 'bressol' municipales, y el personal laboral del Departamento de Educación -el conjunto de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en escuelas e institutos sin pertenecer al cuerpo docente ni formar parte del funcionariado administrativo- ha iniciado un encierro en la sede de la conselleria, en la Via Augusta. La decisión se ha tomado tras la reunión del Comité Intercentros, en la que los representantes sindicales aseguran que "no se han producido avances en las negociaciones con la administración".

Complemento de 473 euros

Los sindicatos aseguran que el conflicto se mantiene desde hace más de un año, periodo en el que consideran que el Departament ha aplicado un plan estratégico "sin mejoras reales" y sin avances para las distintas categorías laborales. También denuncian la ausencia de una negociación efectiva y la falta de respuesta a las demandas planteadas por este colectivo.

Según apuntan sus impulsores, el encierre tiene como objetivo forzar un compromiso por escrito por parte del Departament. La reivindicación central del personal laboral es la aplicación de un complemento salarial mensual de 473 euros "sin excepciones ni diferencias internas".

El informe español del Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (TALIS 2024, Teaching and Learning International Survey, por sus siglas en inglés) de la OCDE, apunta que Catalunya presenta el porcentaje más alto de docentes estresados (51%), 10 puntos por encima de Cantabria, Principado de Asturias y La Rioja (41% en los tres casos). Y, sorprendentemente, el porcentaje de docentes catalanes que afirma sentir estrés es más elevado en primaria, donde alcanza el 55%, que en secundaria. Un valor que supera ampliamente al resto de comunidades.