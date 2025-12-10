La UB aprueba un presupuesto de 549,8 millones para 2026, un 3,8% superior al de este año

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona (UB) ha aprobado este miércoles un presupuesto de 549,8 millones de euros para 2026, un 3,8% superior al de este año, que deberá ser refrendado por el Consejo Social en la sesión plenaria convocada para el 18 de diciembre.

"Las cuentas vuelven a estar marcadas por la inestabilidad financiera derivada de la prórroga de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya durante los últimos tres ejercicios", ha señalado la UB en un comunicado. En este sentido, la gerenta de la UB, Glòria Matalí, ha indicado que, teniendo en cuenta el contexto de inestabilidad por la falta de presupuestos públicos, el presupuesto para 2026 de esta universidad se ha elaborado "con el objetivo general de garantizar el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, con criterios de máxima contención en el gasto y de prudencia en su ejecución".

Por su parte, el rector, Joan Guardia , ha alertado de que, si no se cumplen los compromisos de financiación establecidos en la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU) y en el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento y se modifica el modelo de financiación del sistema, la UB afrontará "una situación económica muy compleja". Asimismo, ha remarcado que la ausencia de presupuestos públicos tanto en Catalunya como en el Estado es un lastre para las "necesarias transformaciones" de la UB.

La financiación pública, por debajo de lo previsto

En el apartado de ingresos del presupuesto de la UB, la partida principal es la de transferencias de la Generalitat, que supone un 68% del presupuesto (373,3 millones de euros) y que incorpora una partida de 16,9 millones para compensar el aumento de los costes acumulados de personal, de la Seguridad Social y otros incrementos de los gastos cautivos que en los últimos años no se han cubierto.

Entre las partidas de financiación pública, la UB destaca la consolidación de las tres anualidades de los planes de choque del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico, de gestión y administración y servicios (PTGAS), con 13,03 millones de euros; el Programa María Goyri, con 10,1 millones; y el Plan de inversiones universitarias (PIU), que se ajusta a 15,7 millones. Otras fuentes de ingresos son las finalistas, que aumentan en 4,3 millones y alcanzan los 69,33 millones de euros.

El grueso, para personal

Los ingresos propios de la UB caen ligeramente y se sitúan en 18,8 millones, mientras que los extraordinarios representan 15 millones y los de investigación se sitúan en 8,57. La partida de personal del presupuesto de la UB para 2026, con 362 millones de euros, aumenta el 13,87% con respecto a 2025 y representa el 65,95% del total de gastos del presupuesto (y el 77% del gasto corriente).

El otro 34% corresponde a gastos finalistas (69,3 millones), gasto de funcionamiento (45,3), mantenimiento y gastos cautivos (38,71), inversiones (19,12), políticas (2,31) y dotación por compromisos adquiridos (2,08). Pese a la inercia inflacionista de los últimos años, el gasto de funcionamiento de las unidades y órganos de gobierno se contiene en el presupuesto de 2026 y se sitúa en un total de 45,2 millones de euros.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este miércoles el IV Plan de igualdad de la institución, que establece la prevención y reparación de violencias de género como aspectos nucleares para la seguridad y el respeto de la comunidad universitaria y reconoce la integración de la igualdad de género como criterio de calidad institucional, en docencia e investigación.