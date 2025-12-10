Sindicalistas se encierran en Educació para reclamar un complemento para el personal laboral

Una quincena de representantes de los sindicatos CCOO, UGT, Ustec·Stes, Junts-SDRC y CGT, con presencia en el Comité Intercentros, ha decidido encerrarse la tarde de este miércoles en la Conselleria de Educación de la Generalitat para reclamar un complemento único de 473 euros mensuales para todo el personal laboral del departamento.

En un comunicado, los sindicatos han dicho que han decidido este encierro tras una reunión del comité al considerar que existe "una falta absoluta de negociación real y bloqueo sistemático" por parte del departamento, y han reclamado que no haya desigualdades salariales internas.

Han lamentado que hace más de un año que el departamento "impone un plan que no aporta ninguna mejora real", no se ha concretado avances en ninguna categoría laboral y la Dirección de Servicios no da respuesta a las demandas del colectivo.

Desde Ustec·Stes, Eva Costa ha reprochado la "precariedad salarial" del personal en el departamento, sobre todo del personal de atención educativa, y ha pedido un compromiso firme y una propuesta económica para hacer posible este complemento único de 473 euros mensuales. Costa ha cifrado en más de 4.000 personas en toda Catalunya a los que afectaría la medida, y ha subrayado que "la situación de empobrecimiento hace que muchos profesionales abandonen su trabajo".

Los sindicatos se han vuelto a reunir con el departamento y, tras no alcanzar un acuerdo, han decidido mantener el encierro.