La portada de EL PERIÓDICO del 11 de diciembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 11 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  4. Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
  5. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  6. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
  7. Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
  8. Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe

Vall d’Hebron identifica factores genéticos compartidos entre los trastornos adictivos y el éxito educativo

Vall d’Hebron identifica factores genéticos compartidos entre los trastornos adictivos y el éxito educativo

Los humanos 'inventaron' el fuego hace 400.000 años, 350.000 antes de lo que se creía

Los humanos 'inventaron' el fuego hace 400.000 años, 350.000 antes de lo que se creía

Morant acusa a Ayuso de hacer ganar a las universidades privadas 3.000 millones al año

Morant acusa a Ayuso de hacer ganar a las universidades privadas 3.000 millones al año

Ultimátum del profesorado en Catalunya: "Si no se avanza con hechos, iniciaremos un nuevo ciclo de huelgas"

Ultimátum del profesorado en Catalunya: "Si no se avanza con hechos, iniciaremos un nuevo ciclo de huelgas"

Sindicalistas se encierran en Educació para reclamar un complemento para el personal laboral

Un donante de esperma portador de un gen cancerígeno engendró 197 niños en Europa, 10 en España

Cataluña instaura la mascarilla en centros de salud y residencias por los casos disparados de gripe