Apoyo ciudadano a la huelga de médicos en Valencia: "Trabajan en condiciones precarias"

Segundo día -serán cuatro en total -de la tercera huelga de médicos convocada en toda España en menos de seis meses. Los centros de salud y hospitales valencianos están funcionando con relativa normalidad en esta segunda jornada, debido también a los elevados servicios mínimos que los profesionales han tildado de "abusivos", por encima del 50 % en todos los servicios y del 100 % en muchos de ellos. Por eso, los pacientes no están notando en exceso el paro convocado por los facultativos de toda España; muchos, incluso, desconocen la convocatoria de la huelga, pero los que sí que están informados y conocen las reclamaciones de los médicos, dan por lo general su apoyo al sector médico.

"Los médicos trabajan en un ambiente muy desagradable y precario", reconoce Inma, quien ha acudido al servicio de Urgencias del hospital Doctor Peset de València con su madre, aunque reconoce que la han atendido "con normalidad, como siempre". Y añade: "Trabajan muchas horas y es imposible que atiendan bien a los pacientes". Más allá de contar con un Estatuto Marco propio, los médicos reclaman limitar las guardias a 12 horas; no a 24 horas como está estipulado ahora; tampoco a 17 horas como ha propuesto el Ministerio de Sanidad. En la Comunitat Valenciana, aprovechan para protestar por el retraso en la implantación de la jornada de 35 horas, una pelota en el tejado de la Conselleria de Sanidad.

Pacientes entrando y saliendo del hospital Doctor Peset en el segundo día de la huelga de médicos. / L-EMV

En esta misma línea, se ha pronunciado María Antonia: "Me parece normal lo que piden -, esgrime-. Ya hace tiempo que deberían haberlo pedido porque hacen un gran sacrificio y no se merecen algunas de sus condiciones laborales". Muy bien informada, critica los dobles turnos de guardia porque "es malo para ellos y para los pacientes porque trabajando tantas horas seguidas no razonas igual" o que estas horas no les cuentes para la cotización de la jubilación. Reconoce que "aunque tengan razón", estos días "perdemos los pacientes". Sin embargo, también a ella "la han atendido enseguida".

Ya 14.000 citas canceladas

Falta por conocer los datos oficiales del seguimiento de este segundo día de huelga -CESM los fija en el 90 % en hospitales y en el 75 % en Atención Primaria- y de su afectación real en número de citas, consultas y cirugías canceladas o pospuestas. Según los datos oficiales del primer día, ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, se cancelaron 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 cirugías; es decir, más de 14.000 procedimientos. El seguimiento de la huelga fue del 15 % del total de profesionales, aunque CESM -el sindicato convocante- situó la cifra en el 90 % de entre los profesionales no incluidos en los servicios mínimos, muy elevado en comparación con las dos huelgas anteriores. "En días laborables del periodo de Navidad, habrá muchas menos gente trabajando que hoy -, expresaba la portavoz de Alicante, Mª José Gimeno-. Han elevado los servicios mínimos respecto a las huelgas anteriores y somos la comunidad autónoma con los mínimos más abusivos". De hecho, el sindicato ha pedido medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por una vulneración del derecho a la huelga.

Estas exigencias de asistencia a trabajar, pese a la huelga, ha hecho que esta sea imperceptible en muchos servicios, como en el de Oncología del Peset, donde los servicios mínimos están establecidos en el 100 %. Por eso, María José no ha tenido problemas para asistir a su consulta, aunque ha explicado que los "pobres médicos están agobiados". Ella es una más de las que también secunda a los facultativos, su hermana es médica: "Cobran muy por debajo de lo que deberían -, afirma-. Las nuevas amas domésticas que se han regulado ahora tienen mejores sueldos".

¿Conseguirán los médicos sus peticiones? Joaquín no tiene dudas: "Son un colectivo muy poderoso y les darán lo que pidan -, expresa-. Después de los políticos y la prensa, son los terceros con mayor poder e influencia".