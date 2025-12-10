Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

La ministra vuelve a tender la mano para "sacar adelante el texto"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su "máximo respeto" por la huelga de médicos conovacada en toda España y ha vuelto a tender su mano por sacar adelante un estatuto marco en el que se han incorporado, "coma por coma", todas las reivindicaciones que son de su competencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, García ha advertido del riesgo que existe de que, si no prospera el borrador de estatuto marco que ha negociado durante casi tres años con todas las organizaciones sindicales, tengan que quedarse con el de 2003.

Y, si eso sucede, no tendrán ni la reducción de jornada y de las horas de guardia de 24 a un máximo de 17, ni los límites a las jornadas semanales, ni las oposiciones cada dos años, entre otras muchas mejoras, que incorpora el texto.

"Somos conscientes de los malestares que tienen los profesionales acumulados desde hace más de 20 años fruto de un estatuto marco que nadie ha sacado del cajón en 22 años", ha dicho antes de insistir en que lo que no puede hacer es incluir medidas que invadan las competencias autonómicas o sean inconstitucionales.

Tras más de 60 reuniones con los sindicatos del ámbito (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde), con los convocantes de la huelga (CESM y SMA), con las comunidades, con el foro marco, sociedades científicas o representantes de estudiantes de Medicina, entre otros participantes, el Ministerio asegura que ha incorporado todas las reivindicaciones "artículo por artículo, coma por coma", que son de su marco competencial.