En Directo
Por el Estatuto Marco
Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
¿Cuántos médicos hay en España?, ¿qué edad tienen?, ¿dónde hay más?: Retrato de los sanitarios que van a la huelga
Los médicos de toda España inician este martes varias jornadas de huelga en un momento en el que la tensión asistencial está marcada por la ola de gripe. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado. A nivel estatal la protesta se alarga cuatro días consecutivos, hasta el 12 de diciembre. En Catalunya, el paro se hará en dos turnos: el primero, este martes y miércoles. Y el segundo, el 14 y 15 de enero. Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.
Euskadi cifra el seguimiento de la huelga en un 7,6%
El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha cifrado en un 7,6% el seguimiento provisional en el turno de tarde de la huelga secundada por los médicos este martes "por un Estatuto Marco propio", y al que se ha adherido el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por territorios, el Gobierno vasco ha indicado que la mayor incidencia ha sido en Álava, con un seguimiento del 10,47%, le sigue Bizkaia con un 8,5% y Gipuzkoa con un 5,2%.
Los sindicatos médicos en Catalunya cifran la protesta en un 45%
Según el sindicato Metges de Catalunya, el seguimiento de la huelga por parte de los facultativos ha sido del 45 %, más elevado en la atención primaria (54 %) que en los hospitales (33 %).
Salut afirma que solo el 7,2% de los médicos han hecho huelga en Catalunya
La Conselleria de Salut ha hecho públicas sus cifras provisionales del seguimiento de la huelga de médicos convocada por los sindicatos Metges de Catalunya y la Confederació Española de Sindicatos Médicos. Según sus datos, por la mañana el seguimiento ha sido del 7,2% en los centros del Siscat (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya) y por la tarde, del 5,9%.
Cientos de manifestantes en la protesta de Barcelona
Unos 800 médicos, según la Guardia Urbana, han salido a la calle en Barcelona este martes, en el primer día de la huelga médica, para exigir un espacio propio de negociación con el Departamento de Salud de la Generalitat y para reivindicar un estatuto marco solo para los facultativos. En Cataluña, el sindicato mayoritario, Metges de Catalunya (MC), secunda la huelga no solo por la reivindicación del estatuto marco propio en el conjunto de España, sino también para reclamar a Salut la constitución de un espacio propio de negociación para los facultativos, donde se discutan condiciones de trabajo y aspectos asistenciales y organizativos. La protesta ha salido de la Delegación del Gobierno en Catalunya en dirección a plaza Sant Jaume.
CESM sostiene que el seguimiento de la huelga ha sido "masivo" en los hospitales
El sindicato CESM, convocante de la huelga de médicos de cuatro días que ha arrancado este martes en toda España, ha señalado esta tarde que la participación "ha sido masiva -en torno al 80%- en el ámbito hospitalario, donde se ha paralizado toda actividad quirúrgica no urgente y se han reprogramado consultas y pruebas diagnósticas". En Atención Primaria, añade, ha superado el 60%, debido en parte a la presión asistencial por el pico de gripe y "por los servicios mínimos abusivos decretados".
Los convocantes cifran en más del 85% el seguimiento de la huelga de médicos
El sindicato Cesm, convocante de la protesta, cifra el seguimiento del paro en entre el 85 y el 90% pese a las cifras oficiales, pese a los "servicios mínimos abusivos" que consideran han decretado la mayoría de las comunidades autónomas, denunciados en buena parte de ellas por los sindicatos autonómicos.
La ministra vuelve a tender la mano para "sacar adelante el texto"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su "máximo respeto" por la huelga de médicos conovacada en toda España y ha vuelto a tender su mano por sacar adelante un estatuto marco en el que se han incorporado, "coma por coma", todas las reivindicaciones que son de su competencia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, García ha advertido del riesgo que existe de que, si no prospera el borrador de estatuto marco que ha negociado durante casi tres años con todas las organizaciones sindicales, tengan que quedarse con el de 2003.
Y, si eso sucede, no tendrán ni la reducción de jornada y de las horas de guardia de 24 a un máximo de 17, ni los límites a las jornadas semanales, ni las oposiciones cada dos años, entre otras muchas mejoras, que incorpora el texto.
"Somos conscientes de los malestares que tienen los profesionales acumulados desde hace más de 20 años fruto de un estatuto marco que nadie ha sacado del cajón en 22 años", ha dicho antes de insistir en que lo que no puede hacer es incluir medidas que invadan las competencias autonómicas o sean inconstitucionales.
Tras más de 60 reuniones con los sindicatos del ámbito (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde), con los convocantes de la huelga (CESM y SMA), con las comunidades, con el foro marco, sociedades científicas o representantes de estudiantes de Medicina, entre otros participantes, el Ministerio asegura que ha incorporado todas las reivindicaciones "artículo por artículo, coma por coma", que son de su marco competencial.
Extremadura: 23% de seguimiento
El seguimiento en Extremadura ha alcanzado el 23,17% hasta este mediodía, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales.
En Atención Hospitalaria el 26,12% de los profesionales han participado en la huelga, mientras que en Atención Primaria, el seguimiento ha sido del 18,96%.
Canarias: 18,5% según el Gobierno y 60% mantienen los sindicatos
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha cifrado este martes en casi un 60% el seguimiento de la huelga médica en Canarias, que el Servicio Canario de Salud (SCS) ha rebajado al 18,5% en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.
Aragón cifra el paro en un 15,6%, y los convocantes, en un 75%
El seguimiento de la huelga convocada para el colectivo médico ha sido, este martes, 9 de diciembre, en el Servicio Aragonés de Salud, del 15,66 %, en jornada de mañana, según el Gobierno autonómico, mientras que los convocantes lo cifran en el 75 % en los hospitales y acusan al ejecutivo de ofrecer una imagen distorsionada de los datos.
Según el Gobierno de Aragón, de 3.575 efectivos reales han hecho huelga 560. Por provincias, en Huesca han parado 30 de 523 profesionales (5,74 %); en Teruel, 36 de 402 (8,96 %), y en Zaragoza, 493 de 2.650 (18,60 %).
