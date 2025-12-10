Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales

¿Cuántos médicos hay en España?, ¿qué edad tienen?, ¿dónde hay más?: Retrato de los sanitarios que van a la huelga

Los médicos en huelga toman las calles de Barcelona para reclamar un estatuto profesional propio

Los médicos en huelga toman las calles de Barcelona para reclamar un estatuto profesional propio

Médicos de la sanidad pública catalana participan en la manifestación convocada por el sindicato Metges de Catalunya, durante la primera jornada de huelga estatal para reclamar un estatuto profesional propio. Barcelona, 9 de diciembre de 2025. / Ferran Nadeu / El Periódico

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Por qué confiar en El Periódico

Los médicos de toda España inician este martes varias jornadas de huelga en un momento en el que la tensión asistencial está marcada por la ola de gripe. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado. A nivel estatal la protesta se alarga cuatro días consecutivos, hasta el 12 de diciembre. En Catalunya, el paro se hará en dos turnos: el primero, este martes y miércoles. Y el segundo, el 14 y 15 de enero. Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.

Directo | Salut afirma que solo el 7% de los médicos han hecho huelga, cifra que Metges de Catalunya eleva al 45%

Directo | Salut afirma que solo el 7% de los médicos han hecho huelga, cifra que Metges de Catalunya eleva al 45%

EEUU obliga a anular un histórico acuerdo mundial que reducía las emisiones contaminantes del transporte marítimo

Muere una mujer en Valencia por la brutal paliza de su pareja tras tres días en la UCI

Accidente múltiple con 18 vehículos implicados tras el choque de un camión en la AP-7, en Roda de Berà

Rosalía reabre el debate sobre el TDAH al compartir su experiencia: los otros famosos que también anunciaron este trastorno

Estopa, un elfo y un aeropuerto lleno de magia: ¿qué puede pasar?

Mascarilla obligatoria en hospitales y CAP catalanes: quién debe llevarla, cuánto tiempo y excepciones

Allan Young, psiquiatra: "No reemplazaremos a los seres humanos con apps. No sustituiremos el vínculo"