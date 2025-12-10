Salut prevé que el pico de gripe se alargue por los contactos en Navidad y descarta implantar la mascarilla en el transporte público

El subdirector de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha vaticinado este miércoles que el pico de la epidemia de gripe podría alargarse un poco más por las interacciones sociales que se producen en Navidad. “Qué pasará después de las fiestas es difícil de decir, hay mucha interacción social y reuniones en espacios cerrados, quizá eso hará que el pico pueda alargarse posteriormente un poco más”, ha pronosticado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Asimismo, ha indicado que durante los días festivos se espera un “aumento de la transmisión” y, por tanto, las complicaciones de estos contagios previsiblemente saldrán a la luz unos días más tarde. Por ello, ha pronosticado que desde el pico de contagios, “en dos semanas, se notará [el aumento de la presión asistencial] en el ámbito hospitalario”. En estos días, ha añadido, ya se está notando un incremento de la actividad hospitalaria en las urgencias pediátricas, dado que los niños son uno de los grupos de población más afectado.

Coincidiendo con el primer día de obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y residenciales, Mendioroz ha recomendado su uso siempre que una persona tenga síntomas compatibles con la gripe, especialmente si está en contacto con población vulnerable.

Aun así, ha descartado que el Govern vaya a hacer obligatorio su uso en ámbitos como el transporte público, así como implantar restricciones similares a las que hubo en la época de la covid. “Ni mucho menos”, ha afirmado. Y es que ha querido dejar claro que, aunque Catalunya está ante una temporada de gripe más intensa de lo habitual, la situación no es como la de la pandemia. “Estamos lejos de eso”, ha remachado.

La vacuna

Por último, ha afirmado que la población aún está a tiempo de vacunarse, ya que, aunque se tarda unas dos semanas en conseguir la inmunidad, “no todo el mundo se contagia en el pico” y quedarán todavía semanas con una “elevada transmisión”.

Precisamente, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este miércoles la resolución que hace obligatorio el uso de la mascarilla en los centros sanitarios y residenciales. En concreto, establece que su uso es preceptivo para todas las personas a partir de seis años que trabajen, sean pacientes o visitantes en centros sanitarios como CAP, atención hospitalaria, atención intermedia y salud mental; así como en centros residenciales de mayores o para personas con discapacidad. No obstante, precisa que no tienen que llevarla las personas ingresadas cuando estén en su habitación.

La resolución, que tiene una vigencia de 15 días naturales, establece otras excepciones en el uso obligatorio de la mascarilla, como por ejemplo en el caso de personas que tengan alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda empeorar por el uso de este elemento protector, o bien en el caso de personas que por su situación de discapacidad o dependencia no disponen de autonomía para quitársela o tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su uso. Tampoco tienen que llevarla aquellas personas que lleven a cabo actividades incompatibles con su uso.

La incidencia

La obligación de llevar la mascarilla en los centros sanitarios y residenciales fue aprobada este martes por el Consell Executiu ante el aumento de casos de gripe. En concreto, la incidencia estimada de la gripe se ha multiplicado por 2,5 en una semana, hasta el nivel muy alto de transmisión, según el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). Actualmente, la prevalencia de virus respiratorios es de 418 casos por 100.000 habitantes, frente a los 168 de la semana anterior. La gripe es el virus predominante, con 308 casos positivos por cada 100.000 habitantes, algo más del doble que la semana anterior, cuando eran 138.

En la resolución, firmada por la consellera de Salut, se recuerda que el pasado 3 de diciembre la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud recomendó reforzar el uso de mascarilla en situaciones de nivel epidemiológico alto, y la posibilidad de adoptar medidas adicionales y excepcionales en el escenario de epidemia muy alta, como la que vive actualmente Catalunya.