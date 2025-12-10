Catalunya crea un grupo técnico para extender la gratuidad a toda la etapa de la educación infantil, estancada en I-2 desde 2022

Hace casi un año, la Nochebuena de 2024, este diario publicaba que la escuela infantil en Catalunya sería gratuita el próximo curso 25-26 para los niños a partir de 1 año. Así lo recogía el extenso Pla de Govern 2024-2027, publicado pocos días antes, que también hablaba de "impulsar la aprobación de la Ley de universalización y gratuidad del ciclo inicial de educación infantil". Los que tienen hijos, sobrinos o nietos en esa edad confirmarán que ese punto de la hoja de ruta del Govern no se cumplió y este septiembre han tenido que seguir pagando mes a mes la 'bressol' del alumnado de I-1 ya que, pese al anuncio, la gratuidad sigue estancada en el I-2, único curso gratuito, desde septiembre del 2022.

En mayo del 2025, meses después de publicar la medida en el Pla de Govern 2024-2025, la consellera Niubó señalaba que veía "muy difícil" plantear la anunciada gratuidad del curso I-1 para el 2025-2026 y decía ser partidaria de empezar "al revés", "trabajando primero por la universalización". En ese sentido, el Govern ha puesto en marcha este miércoles un grupo técnico para analizar "cómo hacer gratuita y universal la educación de 0 a 3 años", una de las prioridades incluidas en los acuerdos de investidura con ERC y Comuns. La iniciativa -apuntan en un comunicado de prensa- busca "avanzar hacia la universalización de una etapa educativa considerada clave para el desarrollo infantil y la reducción de desigualdades".

Propuesta en tres meses

Presentado coincidiendo con una semana de protestas de las educadoras infantiles de las 'bressol' de Barcelona por sus condiciones laborales, el nuevo grupo estará formado por profesionales de diversas áreas y dispondrá de tres meses para estudiar el modelo actual y evaluar aspectos hasta ahora espinosos, como la financiación -los ayuntamientos piden más recursos-, el marco jurídico o las condiciones laborales de las trabajadores del sector, con diferencia las más precarizadas de todo el sistema educativo. Tras este periodo, deberá presentar una propuesta concreta para extender la gratuidad y garantizar el acceso en todo el territorio.

"La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha destacado que este paso supone "un salto de gigante" para reforzar una etapa que, aunque no es obligatoria, resulta "fundamental para el futuro de los niños", especialmente en el desarrollo temprano del lenguaje.

"Camino de no retorno"

ERC ha celebrado el acuerdo porque representa “un avance claro en igualdad de oportunidades”, según su portavoz adjunto en el Parlament, Jordi Albert, quien ha recordado que la gratuidad del curso de I-2, aprobada en la pasada legislatura (cuando gobernaba ERC), fue "el primer paso de un camino de no retorno".

El Govern apunta que universalizar la etapa 0-3 es "esencial para garantizar la equidad, detectar de forma precoz dificultades de aprendizaje y facilitar la conciliación familiar"

Por su parte, la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha subrayado la importancia de situar "los derechos y necesidades de los niños de 0 a 3 años en el centro de las políticas públicas" y ha defendido que la educación inclusiva y el reconocimiento de las tareas de cuidado sean pilares del nuevo modelo.

En el mismo comunicado de prensa hecho público tras la constitución del grupo, el Govern asegura que "universalizar la etapa 0-3 es esencial para garantizar la equidad, detectar de forma precoz dificultades de aprendizaje y facilitar la conciliación familiar". La medida -señalan- se enmarca en un "objetivo estratégico de país, orientado a reducir las desigualdades socioeducativas desde la primera infancia".