El Ayuntamiento de Girona encuentra ocupas cuando iba a tapiar un piso de la Sareb

El Ayuntamiento de Girona ha suspendido el cierre de todas las aberturas de un edificio situado en la travesía de Santa Eugenia para descubrir que había ocupas en su interior. La idea del consistorio era tapiar el inmueble conflictivo este martes, pero decidió aplazar la intervención por la presencia de dos personas. La finca es de titularidad de la Sareb pero, fuentes municipales han indicado que querían actuar subsidiariamente, o sea, posteriormente cobrarlo en el denominado banco enfermo. La propiedad no habría reaccionado a los requerimientos municipales. Ahora el Ayuntamiento va a estudiar qué hacer.

El inmueble, que está muy degradado, lleva tiempo llevando de cabeza a los vecinos de esta calle fronteriza con la villa de Salt por diferentes problemas de convivencia y acumulación de desechos. Los conflictos han ido aumentando en los últimos meses y ha habido varias entradas y salidas de personas y algún incendio.

De hecho, según explicó el teniente de alcalde de Transición Ecológica y el Área Urbana, Sergi Font, en Girona FM, la casa "lleva más de diez años abandonada y se ha acumulado demasiada basura, con episodios de incendio que han afectado a la convivencia vecinal." La intención era impedir el paso en el interior de la casa como medida para garantizar la seguridad y la convivencia en el sector. Font dijo también que últimamente había un alto volumen de incidentes y muchas quejas y llamadas a la policía por "ruidos, malos olores y actividades delincuenciales."

Precedentes

No es el primer caso reciente en el que el Ayuntamiento acaba actuando para tapiar accesos a viviendas. A principios de año, Sareb acabó tapiando, asegurando y limpiando un local en el barrio de Montilivi que había sido ocupado y generado quejas constantes de los vecinos porque dentro se acumulaba suciedad y causaba inseguridad.

La finca estaba situada en los bajos de un edificio de la plaza Miquel Coll y Alentorn. El alcalde, Lluc Salellas, remarcó en un tuit que finalmente "la presión" había hecho "su efecto" y la propiedad había "iniciado las actuaciones pertinentes".

Hace unos meses, el Ayuntamiento consiguió, después de conversaciones, que la propiedad tapiera la finca de la calle Santa Eugenia 5B, cerca de la plaza Marquès de Camps y de la calle Tomàs Mieres. También, cabe recordar que no hace demasiado se desalojó un edificio de esta calle donde había 25 ocupas y que se derribará próximamente por su mal estado.