Los Agents Rurals, listos para capturar jabalís con jaulas y cercados fuera de la zona cero

El plan de contención de la peste porcina africana liderado por los Agents Rurals de la Generalitat, con el apoyo de otros cuerpos policiales y de emergencias, trabaja a la vez sobre dos terrenos diferentes. Por un lado, está el área de alto riesgo: el perímetro situado en un radio de 0 a 6 kilómetros respecto al punto en el que se encontraron los dos primeros jabalís muertos. Pero al mismo tiempo, en segundo plano, se ponen grandes esfuerzos en ultimar un dispositivo para la llamada área de riesgo bajo, ubicada en el radio de 6 a 20 kilómetros de distancia de la zona cero.

En el núcleo, fuera de las fronteras del parque natural de Collserola, la estrategia es clara y ya se ha explicado en repetidas ocasiones: impedir la salida de animales, no realizar capturas y dejar que los jabalís se contagien entre ellos y mueran por el virus. Para lograrlo, se han bloqueado pasos de fauna y se monitoriza el espacio con vuelos de drones y helicópteros. A día de hoy, según ha podido saber este diario, todavía quedan "decenas" de jabalís vivos en este perímetro precintado.

¿Pero cómo se está actuando en este ámbito secundairo, fuera del foco, que sí incluye parte de Collserola? Por ahora, no han empezado las capturas en este territorio y los jabalís todavía tienen libertad de movimiento. De hecho, en localidades como Valldoreix, Sant Cugat o en el barrio de Vallvidrera, como es habitual durante todo el año, se han ido detectando ejemplares de este ungulado deambulando por la zona.

Activar las jaulas

Sin embargo, la estrategia cambiará en los próximos días. Los Agents Rurals, según confirman fuentes del cuerpo, están preparados para empezar a capturar jabalís en este segundo anillo de riesgo. En concreto, disponen de grandes cercados trampa. Son unos mecanismos que sirven para atraer a los jabalís con comida y luego impedir que puedan salir de las vallas. Después, una vez encerrados, es más sencillo sacrificarlos sin margen de error.

En estos momentos, el cuerpo está esperando la orden del Departament d'Interior i Seguretat para empezar a actuar en esta dirección. El objetivo de la actuación es doble. Una parte del plan pasa por reducir el número de animales y así disminuir los posibles huéspedes del virus, en caso de que algún jabalí supere las barreras de la zona cero. Pero, principalmente, la idea es poder realizar análisis a estos animales para comprobar que no sean portadores del virus.

Como el patógeno de la peste porcina africana tiene una destacada capacidad de resistencia, es imposible saber cuánto tiempo hace que está en el medio natural, pese a que los primeros animales muertos se detectaron hace casi dos semanas. Así pues, con pruebas de los animales cercanos a la zona del brote, se puede tratar de descartar que el virus se haya propagado. De hecho, durante las últimas semanas, se han realizado PCR a todos los jabalís encontrados muertos en la provincia de Barcelona. En todos los casos, eran animales que habían muerto por un accidente y todos los de fuera del núcleo dieron negativo.

Como en el resto de Europa

La bióloga Carme Rosell, una de las máximas expertas en jabalís de Europa, avala esta estrategia: "Abatir jabalís en zonas concretas alrededor del foco de peste porcina africana tiene sentido porque puede facilitar que el virus no se propague; actúa como un cortafuegos para detener la expansión de la ola epidémica".

"Si un jabalí infectado sale más allá de las barreras y no encuentra otros jabalís, no podrá contagiarlos", añade en conversación con este diario. Rosell afirma que este es el método que se aplica en toda Europa para evitar que la epidemia se extienda y evitar que mueran muchos más jabalíes. "Si no, el problema puede ser mucho peor", advierte.