Accidente múltiple con 18 vehículos implicados tras el choque de un camión en la AP-7, en Roda de Berà

Un total de 18 vehículos han resultado implicados en varias colisiones que se han producido por el choque de un camión contra la mediana en la AP-7, en el kilómetro 224, a la altura de Roda de Berà (Tarragonès).

Los servicios de emergencia han recibido el aviso de la colisión inicial sobre las ocho y media de la noche de este lunes.

El camión circulaba en sentido sur, y este primer suceso ha implicado a otros 3 vehículos.

Posteriormente, y en sentido norte, ha habido también otras colisiones por causas no aclaradas con otros 14 vehículos implicados. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha tenido que realizar diversas atenciones de personas afectadas.

Una persona fue trasladada en estado menos grave al Hospital Santa Tecla. Aparte, los Bomberos han tenido que atender un vertido de gasóleo del camión.