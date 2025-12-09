La visión entra en una nueva era terapéutica

IMO Grupo Miranza, clínica líder en oftalmología en Barcelona, ofrece diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares, desde las más comunes hasta las más complejas. Con procedimientos médicos para enfermedades crónicas como el glaucoma o la DMAE, y tratamientos electivos como la cirugía refractiva o terapias estéticas, el centro brinda un enfoque integral en salud ocular.

Sus especialistas, pioneros en tratamientos revolucionarios, destacan algunos de los avances más prometedores en la oftalmología del presente y del futuro.

Inteligencia artificial

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. Actualmente, existe un auge en avances tecnológicos que permiten diagnosticar la enfermedad de forma más precoz. La inteligencia artificial y el deep learning, aplicados a imágenes de fondo de ojo y OCT (una prueba que funciona como un escáner de alta resolución del ojo), “permiten crear algoritmos capaces de detectar pequeñas variaciones o patrones sutiles que podrían pasar desapercibidos a simple vista y predecir un riesgo aumentado de padecer glaucoma o de que la enfermedad progrese”, explican desde el centro.

Además, estos sistemas de IA se están integrando también en oftalmología para detectar y monitorizar la DMAE y la retinopatía diabética, ofreciendo un diagnóstico más temprano y preciso que puede mejorar significativamente el manejo de estas enfermedades oculares.

Lentes intraoculares Premium

Desde IMO Grupo Miranza destacan que el avance tecnológico ha permitido desarrollar nuevos diseños de lentes intraoculares. Estas lentes permiten corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia (vista cansada) o cataratas, ofreciendo una visión personalizada para cada paciente.

El centro cuenta con lentes Premium, como las lentes EDOF de última generación, que proporcionan una mejor calidad visual después de la cirugía. Además, existen fórmulas de cálculo más precisas para determinar su potencia, así como plataformas y equipos complementarios en quirófano que facilitan su implantación correcta.

Cirugías mínimamente invasivas

Las cirugías oculares han evolucionado hacia técnicas mínimamente invasivas, con el objetivo de tratar a los pacientes de forma más segura, precisa y con un menor tiempo de recuperación. “Actualmente, la cirugía se realiza mediante incisiones pequeñas e instrumentos microscópicos. Estas técnicas avanzadas permiten reducir riesgos, minimizar complicaciones posoperatorias y acortar los tiempos de recuperación, lo que se traduce en una mejora significativa de la calidad de visión y de vida de los pacientes”, explican desde el centro.

Además, se ha progresado en los resultados y el manejo de patologías de la órbita y de los párpados, con procedimientos como la blefaroplastia superior e inferior, asociada a tratamientos de superficie con láser CO 2 . En paralelo, en IMO Grupo Miranza realizan cirugías complejas de órbita para tumores o enfermedades de la tiroides.

Inyecciones intraoculares

En los últimos años, muchos tratamientos en oftalmología han evolucionado y ahora se realizan directamente en consulta, sin necesidad de cirugía. Uno de los que más ha avanzado es el de las inyecciones intravítreas, utilizadas para tratar enfermedades de la retina y la mácula, como la DMAE o la retinopatía diabética.

Estas inyecciones han mejorado significativamente: son más eficaces, tienen una mayor duración y permiten reducir la frecuencia de aplicación, lo que aumenta la comodidad del paciente. Según los especialistas de IMO Grupo Miranza, estos avances son especialmente importantes, ya que se trata de patologías muy prevalentes vinculadas al envejecimiento de la población. Contar con medicamentos más potentes y duraderos supone una mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes y en la reducción de la necesidad de tratamientos recurrentes.

Láseres

Otro de los avances en oftalmología disponibles en el centro es el uso de tecnología láser de última generación.

En este ámbito, el centro incorpora también la cirugía refractiva láser como una alternativa avanzada a las lentes intraoculares. Esta técnica permite corregir de forma precisa y segura defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo, ofreciendo a los pacientes una solución eficaz para reducir o eliminar la dependencia de gafas y lentillas.

El láser CO 2 , referente en tratamientos estéticos, es ideal para el rejuvenecimiento profundo, cicatrices y arrugas, actuando con precisión sobre capas específicas de la piel. Asimismo, el centro dispone también de dispositivos de IPL (Luz Pulsada Intensa), una tecnología que revitaliza la piel con un efecto “flash” inmediato y duradero, además de ser eficaz en el tratamiento del ojo seco y la blefaritis.

Por su parte, la trabeculoplastia selectiva láser (SLT) se consolida como una alternativa creciente en el abordaje del glaucoma. Este láser mejora el drenaje natural del ojo para reducir la presión intraocular. Es indoloro, seguro y permite evitar o reducir el uso de colirios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del paciente.