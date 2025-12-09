Las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de Barcelona retoman las protestas para exigir mejoras laborales

Las trabajadoras de las escuelas 'bressol' municipales de Barcelona volverán a la movilización esta semana y la próxima con nuevas concentraciones y dos jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales y un convenio "digno" para el sector educativo de 0 a 3 años del Ayuntamiento de Barcelona. Así lo ha anunciado este martes el sindicato CGT en un comunicado de prensa.

Las protestas están impulsadas por los colectivos Bressol BCN en Lluita y la Plataforma Dignitat pel 0-3, con el apoyo de los sindicatos CGT, Intersindical y Àbacos. El primer acto está previsto para este martes 9 de diciembre, a las 17.30 horas, en la plaza de Sant Jaume, donde las trabajadoras marcharán por el centro de la ciudad para visibilizar sus reivindicaciones.

Acciones descentralizadas

El miércoles 10 de diciembre, a las 9 horas, convocan otra protesta en plaza de Espanya, frente al Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), en la que llevarán a cabo una marcha lenta por Gran Via y el Paral·lel. Una tercera acción está prevista para el lunes 15 de diciembre, a las 9 h, en plaza de Antonio López, en Ciutat Vella, aunque las organizadoras señalan que las actuaciones concretas dependerán de cómo avancen las negociaciones, en las que, aseguran, mantienen "poca confianza".

Las trabajadoras denuncian que las actuales condiciones laborales "impiden garantizar un servicio educativo de calidad" y reclaman a la administración que actúe "con responsabilidad y urgencia". Los colectivos convocantes hacen un llamamiento a las acciones y aseguran que "solo la presión social" permitirá alcanzar un convenio "a la altura de lo que necesitan los niños, las profesionales y las familias".