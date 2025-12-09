Arranca con normalidad la primera jornada de huelga de médicos en Madrid: "El seguimiento es muy bajo"

Desde este martes, 9 de diciembre, y hasta el próximo viernes, 12 de diciembre, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional. A ellas se han sumado otros sindicatos con la intención de mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad. Tras cerca de tres años de negociaciones y más de 60 reuniones entre ambas partes, aún no se ha logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio en ambas direcciones.

En Madrid, los cuatro días de paro han arrancado con una manifestación desde el Congreso al Ministerio de Sanidad, donde se han concentrado cientos de médicos y facultativos. Sin embargo, esta primera jornada de huelga ha arrancado con un ritmo rutinario en algunos centros de salud y hospitales. “La situación aquí es de absoluta normalidad”, asegura Silvia Rodríguez, responsable de enfermería en el Centro de Salud Las Calesas. Como cualquier otro día, la afluencia de pacientes se resuelve con facilidad y prácticamente el total de profesionales se encuentra en su puesto de trabajo.

“En principio hay un seguimiento muy bajo de la huelga. Al menos, en este centro de salud. Salvo las personas que están de vacaciones, el resto de médicos están todos aquí. Es su manera de expresarse. Las huelgas y los servicios mínimos, muchas veces, nos los comunican prácticamente el mismo día. De hecho, en esta ocasión ha habido una convocatoria bastante escasa”, añade.

"Una pequeña concentración"

El ambiente es similar en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Si bien el personal señala que ha habido “una pequeña concentración” para “hacer ruido y dejarse ver” a primera hora de la mañana, todos han regresado a sus puestos de trabajo pasados varios minutos. “La mayoría están atendiendo a los pacientes de nuevo. El resto, se han desplazado a la concentración”, señalan fuentes del hospital.

No obstante, parece que la huelga sí ha afectado a algunos de los servicios a lo largo de la mañana. Según apunta una de las médicos que ha decidido no hacer seguimiento de la huelga, “se ha tenido que suspender alguna operación esta mañana por falta de anestesistas, que han decidido parar su actividad”. Sin embargo, desde la unidad de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor prefieren no hacer declaraciones al respecto y recalcan que ellos están “en su puesto de trabajo”.

Los pacientes, inexpresivos al comunicarles la situación que atraviesa el personal sanitario, cuentan que los tiempos de espera y el ambiente en las consultas son “los de siempre” y que no han notado los efectos de esta huelga. Otros, en cambio, desconocen la existencia de manifestaciones.

Según el Comité de Huelga de CESM y SMA, habrá concentraciones en todas las comunidades autónomas durante los cuatro días de huelga. Entre sus intervenciones, insisten en un Estatuto Marco propio para los médicos, ya que consideran que el capítulo específico que ofrece Sanidad no es suficiente. Así, argumentan que esta petición se fundamenta en la necesidad de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la administración.