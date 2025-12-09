Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Mossos detienen a un hombre por asesinar a su pareja en L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona
Nuevo crimen machista en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vecino de L'Hospitalet de Llobregat por presuntamente asesinar a su pareja en el domicilio que compartían en el número 36 de la calle Santa Eulàlia de esta localidad, cerca de la gasolinera que hay.

Sobre las 6:30 de la mañana los Mossos han sido alertados por una pelea en el interior de la vivienda y se han desplazado varias patrullas y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques. Al llegar han localizado el cuerpo sin vida de la mujer con signos de violencia y a su pareja, de 46 años. Fuentes policiales apuntan a que la víctima tenía varias heridas por arma blanca.

Los agentes investigan las circunstancias de este nuevo asesinato que ha sucedido esta pasada madrugada. Efectivos de la policía científica han estado registrando la vivienda y mientras que policías del Área de Investigación Criminal y patrullas de Seguridad Ciudadana de los Mossos han preguntado a los vecinos por la pareja.

La División de Investigación Criminal de Mossos se ha hecho cargo de las pesquisas que están bajo secreto de las actuaciones. Por el momento se desconoce si había denuncias previas por posible maltrato en la pareja.

También la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha remarcado que se están recabando datos sobre ese posible asesinato.

Sexto crimen

De confirmarse este asesinato sería el sexto en el ámbito de la pareja o expareja en lo que llevamos de año en Catalunya según la Generalitat. También se han registrado este año otras tres muertes de mujeres por violencia machista en el ámbito familiar que tenían más de 71 años. En 2024 se registraron 18 feminicidios en Catalunya.

Desde que se empezaron a recoger datos oficiales en 2012, ha habido 156 feminicidios en Catalunya. La Generalitat recuerda que "los feminicidios son la forma más extrema de violencia contra las mujeres".

Qué medidas tomar

Expertos en atención a la violencia machista explican a EL PERIÓDICO consejo en esta guía rápida sobre qué hacer ante un caso de presunta agresión. Si es grave, hay que acudir cuanto antes a un centro sanitario, donde se activa un procedimiento multidisciplinar que acompaña y atiende a la víctima.

Guía de acción tras una violencia sexual

Guía de acción tras una violencia sexual / Dirección: Bárbara Favant / Vídeos: Zowy Voeten / Edición: Laly Chávarry / Producción periodística: Beatríz Pérez, Germán González y Bárbara Favant

