El mercado de la compraventa de viviendas se frena en Sevilla: cae más del 13% en un año

Aunque el precio de la vivienda sigue escalando y la oferta de alquileres cae, la compraventa de viviendas en Sevilla ha sufrido un frenazo en el último año, según refleja el II Solvia Market View 2025, que analiza la evolución del sector entre abril y junio. Según este informe, este dato ha descendido más del 13% en el segundo trimestre del año, frente al mismo periodo de 2024. A pesar de ello, con 5.941, es una de las provincias que registraron un mayor número de compraventas en el intervalo analizado -esto es, entre marzo y junio de 2025-.

Así, Sevilla lidera el descenso de compraventa de viviendas en Andalucía, donde las cifras son negativas en otras cinco provincias: Huelva (-11,9%), Málaga (11,3%), Granada (9,2%) y Almería (6,9%). Sin embargo, sí siguió al alza en el resto de la comunidad, donde es especialmente significativo el aumento de este tipo de transacciones en Jaén, con un aumento superior al 10%, seguido de Córdoba (6%) y Cádiz (1,7%).

Andalucía, líder en España

Este equilibro hace que Andalucía haya sido la comunidad autónoma con mayor número de compraventas de vivienda, con 33.807 operaciones, lo que supone cerca de una de cada cinco transacciones cerradas en España durante el segundo trimestre del año. En un contexto nacional de ligera moderación trimestral (-5,8%), el balance interanual sigue siendo claramente positivo, con un incremento del 17% en las operaciones respecto al mismo periodo de 2024.

El informe sitúa a Andalucía, junto a Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, como uno de los grandes polos de actividad residencial del país. Estas cuatro comunidades concentran el 63,18% de las compraventas registradas en España entre abril y junio, con Andalucía a la cabeza, gracias al peso combinado de sus principales provincias y al atractivo del mercado en la franja litoral.

Aunque el conjunto del país registró una ligera corrección trimestral en el número de operaciones, el dinamismo del mercado se mantiene, apoyado en la demanda local, la compra de segunda residencia, el tirón turístico y el interés inversor por la vivienda como activo refugio. En este contexto, "Andalucía refuerza su posición como uno de los motores del mercado residencial español", señala el informe.

Alquiler tensionado en las capitales

Por su parte, el mercado del alquiler continúa muy presionado en España, con una renta media que alcanza los 14,4 €/m² al mes, tras un incremento trimestral del 6,1% y del 13,7% en comparativa interanual, señala el informe.

En este contexto, las principales capitales andaluzas muestran comportamientos diferenciados. Málaga se sitúa entre las provincias con alquileres más elevados del país, con un precio medio de 16 €/m² al mes, por encima de la media nacional, mientras que Sevilla registra 12,9 €/m² al mes, manteniéndose en el grupo de grandes ciudades donde alquilar sigue siendo relativamente más accesible, aunque con un mercado tensionado.

La combinación de elevada demanda, oferta limitada en determinadas zonas y el trasvase de parte de la presión de la compraventa hacia el alquiler explica esta dinámica, según el estudio, que prevé que las rentas seguirán al alza en los próximos meses ante la ausencia de nueva oferta suficiente.