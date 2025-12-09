Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalunya obliga a llevar mascarillas en hospitales, CAP y residencias por el auge de la gripe

El nivel de transmisión de la gripe ha alcanzado niveles muy altos de transmisión, con 24.969 nuevos diagnósticos en los últimos 7 días, más del doble que la semana anterior

Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales

Personas con mascarilla en la puerta de urgencias del Hospital Clinic, este año.

Personas con mascarilla en la puerta de urgencias del Hospital Clinic, este año. / zowy voeten / EPC

M. Baraza

Catalunya ha anunciado que instaura el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros de salud, CAP, hospitales y residencias geriátricas porque los casos de gripe se han doblado en la última semana y el virus está en un nivel muy alto de transmisión.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha informado de que este martes por la tarde aprobará la "resolución para informar a la ciudadanía de que será necesario el uso de la mascarilla para la contención de la gripe en centros de salud y residencias de gente mayor".

Según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC), que hace referencia a la semana del 1 al 7 de diciembre, la gripe esté en un nivel muy alto de transmisión, con una incidencia estimada de 418 casos por 100.000 habitantes y 24.969 nuevos diagnósticos en los últimos 7 días, más del doble que la semana anterior.

Paneque ha recordado el papel que juega la mascarilla en la prevención y la contención del contagio, y ha explicado que, junto con la vacuna, es una medida efectiva. Por ese motivo, la portavoz ha pedido a la ciudadanía “seguir las indicaciones” y cumplir esta obligatoriedad del uso de la mascarilla.

