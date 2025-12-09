Un juzgado de Cerdanyola investigará el brote de peste porcina

Un juzgado investigará el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cerdanyola del Vallès. Después de que el Ministerio de Agricultura hiciera público el informe que no descarta que el brote haya salido de un laboratorio, se creó un equipo conjunto formado por Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil que ya ha trasladado al juzgado que ha empezado a investigar.

En concreto, según ha informado el TSJC, se ha enviado un atestado al tribunal de instancia de Cerdanyola, del cual se ocupará la plaza 2 del tribunal. Está previsto que el caso se declare secreto. La plaza 2 todavía debe dar el paso de abrir diligencias por un supuesto delito contra el medio ambiente.

En su comunicado, el TSJC matiza que "en este momento no hay ninguna causa abierta. Es necesario que la plaza 2 registre (minute) este atestado y abra las diligencias correspondientes por un supuesto delito contra el medio ambiente en relación con el brote de peste porcina africana, sobre las cuales ya hay una previsión de declararlas secretas. Pero en este momento no hay ninguna causa abierta".

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado que el Govern ofrece plena colaboración en esta investigación. “Todo lo que vaya en línea de averiguar contará con nuestra complicidad en el momento que corresponda”, ha dicho Ordeig, que ha pedido prudencia y dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad.