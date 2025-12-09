Jordi Sabaté, enfermo de ELA: "Si no fuera por la ayuda económica de cinco familiares míos, yo haría años que estaría muerto"

Convertido en un símbolo de resistencia y dignidad, Jordi Sabaté Pons utiliza su proyección pública para denunciar una situación que afecta a miles de personas en nuestro país. Su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha trascendido el ámbito médico para convertirse en una batalla social y política por el derecho a una vida digna. A través de su reciente intervención en el popular podcast The Wild Project, el activista ha expuesto con crudeza las cifras reales que implica sobrevivir a una enfermedad neurodegenerativa en un estado avanzado, revelando un abismo insalvable entre las necesidades de los pacientes y la cobertura que ofrece el sistema público.

Sabaté, quien se comunica a través de un lector ocular debido a la parálisis total de su cuerpo, ha detallado la inmensa factura mensual que debe afrontar para seguir respirando. Lejos de edulcorar su realidad, define su existencia como un "caprichito" financiero que resulta inasumible para la inmensa mayoría de las familias españolas. Su testimonio pone rostro a un sistema de dependencia que obliga a los enfermos a elegir entre la ruina económica de sus seres queridos o la muerte por falta de cuidados.

Un coste inasumible para la mayoría de los ciudadanos

Mantenerse con vida tiene un precio de mercado muy concreto para Jordi. Según sus propias declaraciones, el coste mensual de sus cuidados asciende a unos 12.000 euros. Esta cifra astronómica se destina exclusivamente al pago de las nóminas de los cinco profesionales sanitarios que se turnan para asistirle. La naturaleza de la ELA exige una vigilancia y asistencia continuada, las 24 horas del día durante los siete días de la semana, para realizar tareas vitales que van desde la higiene personal hasta la aspiración de secreciones para evitar el ahogamiento.

Cualquier alteración en la rutina laboral de sus cuidadores incrementa aún más la factura. Las sustituciones por bajas médicas, vacaciones o imprevistos elevan el gasto mensual hasta los 15.000 euros en determinadas épocas del año. Resulta evidente que estas cantidades superan con creces los ingresos medios de cualquier hogar en España, convirtiendo la supervivencia en un artículo de lujo reservado para unos pocos privilegiados o para aquellos que, como Jordi, cuentan con una red de apoyo extraordinaria.

La ironía de las ayudas públicas frente a la realidad

Existe una desconexión absoluta entre el coste real de la enfermedad y el soporte que ofrece la administración. Jordi denuncia con una mezcla de ironía e indignación la cuantía que percibe por parte del Estado. La prestación por dependencia que recibe mensualmente es de apenas 200 euros, una cifra que él califica de "eurazos" para resaltar lo ridículo del importe en comparación con los gastos reales. Dicha cantidad apenas cubriría unas pocas horas de atención profesional, dejando al paciente descubierto durante el resto del mes.

Las instituciones parecen ignorar que la ELA es una patología que inmoviliza el cuerpo pero mantiene intacta la mente, lo que hace al paciente plenamente consciente de su vulnerabilidad financiera. Reclamar una ley que garantice los cuidados expertos es la principal demanda de Sabaté y de las asociaciones de pacientes, quienes ven cómo el sistema actual les empuja al abandono. La diferencia entre los 200 euros recibidos y los 15.000 euros necesarios evidencia un agujero en el estado del bienestar que condena a los afectados.

La familia como único soporte vital

Ante la inacción gubernamental, el entorno cercano se convierte en el único salvavidas. Sabaté reconoce abiertamente que su vida depende enteramente de la generosidad y el esfuerzo de sus parientes. Fue tajante al afirmar: "Si no fuera por la ayuda económica de cinco familiares míos, yo haría años que estaría muerto". Esta declaración subraya que la sanidad pública, en la práctica, delega la responsabilidad de mantener con vida a los enfermos de ELA en las carteras de sus familias.

Muchos pacientes carecen de ese respaldo financiero, lo que les aboca a un destino fatal mucho antes de lo que la enfermedad dictaría por sí misma. Jordi insiste en que su caso ilustra la "terrorífica realidad" que sufren la mayoría de los afectados en España. Sin un cambio legislativo urgente y una dotación presupuestaria real, el diagnóstico de ELA seguirá siendo, para muchos, una sentencia de muerte condicionada no solo por la biología, sino por la cuenta bancaria.