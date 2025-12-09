Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

Malestar por el Estatuto Marco

El descontento con el Estatuto Marco que los sindicatos negocian con Sanidad no solo atañe a los médicos. Los sindicatos Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado una huelga indefinida de todo el personal sanitario cada martes a partir del 27 de enero. Lo hacen, dicen, “una vez que el Ministerio de Sanidad ha demostrado que no quiere acordar un Estatuto Marco que realmente beneficie al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública”.

El Ministerio de Sanidad asegura que ha incorporado en el borrador del nuevo Estatuto Marco todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial, tras un proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros actores implicados. Como ejemplo cita la transformación del modelo de guardias (la guardia pasa, por ley, de 24 horas a 17 horas); la regulación de las plantillas o la reordenación de la clasificación profesional.