En Directo
Por el Estatuto Marco
Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
¿Cuántos médicos hay en España?, ¿qué edad tienen?, ¿dónde hay más?: Retrato de los sanitarios que van a la huelga
Los médicos de toda España inician este martes varias jornadas de huelga en un momento en el que la tensión asistencial está marcada por la ola de gripe. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado. A nivel estatal la protesta se alarga cuatro días consecutivos, hasta el 12 de diciembre. En Catalunya, el paro se hará en dos turnos: el primero, este martes y miércoles. Y el segundo, el 14 y 15 de enero. Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.
Primeras batas en Madrid
Las primeras batas blancas comienzan a reunirse en la Plaza de las Cortes de Madrid para la manifestación de las 10.00, convocada por el sindicato AMYTS en el primer día de huelga de médicos. La marcha llegará hasta el Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado. En Barcelona, la protesta arranca a las 10.30 frente a la Delegación del Gobierno.
Apoyo de los médicos autónomos
La Asociación Médica Unipromel, que agrupa a médicos en ejercicio libre (autónomos), apoya la convocatoria de huelga de facultativos. Consideran que el médico ejerce "una profesión de la máxima responsabilidad y debe tener un estatuto propio como tienen, si sirve de comparación, los pilotos de las aerolíneas o los marinos mercantes". Muchos de sus socios ejercen en la sanidad pública y en la privada y "se están planteando pedir la excedencia en la pública si el Ministerio no acepta el estatuto propio".
Malestar por el Estatuto Marco
El descontento con el Estatuto Marco que los sindicatos negocian con Sanidad no solo atañe a los médicos. Los sindicatos Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado una huelga indefinida de todo el personal sanitario cada martes a partir del 27 de enero. Lo hacen, dicen, “una vez que el Ministerio de Sanidad ha demostrado que no quiere acordar un Estatuto Marco que realmente beneficie al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública”.
El Ministerio de Sanidad asegura que ha incorporado en el borrador del nuevo Estatuto Marco todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial, tras un proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros actores implicados. Como ejemplo cita la transformación del modelo de guardias (la guardia pasa, por ley, de 24 horas a 17 horas); la regulación de las plantillas o la reordenación de la clasificación profesional.
Servicios mínimos
En la mayoría de comunidades los servicios mínimos pasan por garantizar el normal funcionamiento de los servicios de urgencias, las unidades especiales -ucis, unidades coronarias, unidades de hemodiálisis, neonatología... -, los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital o la actividad quirúrgica inaplazable.
Dos días en Catalunya
En Catalunya, el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha convocado al paro a todos los médicos de la sanidad pública (Institut Català de la Salut) y concertada (Servei Català de la Salut). La movilización será, en este caso, los días 9 y 10 de diciembre y 14 y 15 de enero de 2026. El sindicato ha convocado dos manifestaciones en Barcelona con motivo de la huelga. Este martes 9 de diciembre, la movilización empezará a las 10.30 horas en la Delegación del Gobierno en Catalunya y finalizará en la Plaça de Sant Jaume. El día siguiente, miércoles 10 de diciembre, la manifestación saldrá de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, a las 10.30 horas, y acabará en el Departament de Salut de la Generalitat.
Manifestaciones en toda España
Médicos de toda España están llamados, desde este martes y hasta el próximo 12 de noviembre, a una huelga en protesta por el Estatuto Marco, el texto que regula las condiciones laborales del personal, sanitario y no sanitario, del Sistema Nacional de Salud. El paro ha sido convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y se han sumado otros sindicatos autonómicos; entre ellos Madrid, Galicia, Catalunya o Navarra. Habrá concentraciones ante hospitales y sedes sanitarias a lo largo y ancho de todo el país. Además de distintas manifestaciones.
