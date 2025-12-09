El Govern destina 5,6 millones de euros de los beneficios de Loteries de Catalunya a rehabilitar residencias para personas con discapacidad

El Govern ha acordado destinar 5.592.571,99 euros de los beneficios de Loteries de Catalunya correspondientes al ejercicio de 2024 a mejorar la vida de personas con discapacidad o dependencia de Catalunya. La Generalitat ha dado luz verde a la propuesta realizada por la comisión gestora del Fondo de Loterías de invertir estos recursos para crear nuevas plazas en equipamientos y rehabilitar centros residenciales y diurnos.

Con el objetivo de mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad o dependencia, una parte de los beneficios se destinarán a financiar, a través de la convocatoria de subvenciones públicas a los entes locales, inversiones en equipamientos sociales. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen, por ejemplo, obras de construcción, ampliación, reforma y adaptación de espacios para garantizar entornos seguros y accesibles para este colectivo.

La convocatoria de ayudas prioriza municipios pequeños para reducir desigualdades territoriales

La convocatoria prioriza municipios pequeños y medianos para reducir desigualdades territoriales y mejorar la cohesión social. El impacto social esperado es el incremento de plazas disponibles, la reducción de listas de espera y la mejora de la calidad de vida de los usuarios.

Centros Barnahus

Otra parte de los beneficios de Loteries se destinará nuevamente a los centros Barnahus. Este es un servicio de atención integral para niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales. El proyecto está liderado por el Departament de Drets Social i Inclusió, en colaboración con Salut, Educació i Formació Professional, Justícia i Qualitat Democràtica, Interior i Seguretat Pública, e Igualtat i Feminismes.

Estos centros, similares a un hogar, crean un entorno seguro y de confianza para los niños y sus familias, y facilitan la intervención coordinada de profesionales del ámbito social, psicológico, médico y judicial. La finalidad es garantizar el bienestar de las víctimas y evitar que tengan que recurrir a múltiples instancias judiciales, sanitarias o sociales.