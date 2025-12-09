Personas con discapacidad
El Govern destina 5,6 millones de euros de los beneficios de Loteries de Catalunya a rehabilitar residencias para personas con discapacidad
La Generalitat también contribuirá a la financiación de los centros Barnahus, dedicados a la detección precoz, a la atención y a la recuperación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales
Las vulneraciones de derechos de personas con discapacidad aumentan un 53% en Catalunya
Las personas con discapacidad en Catalunya ya pueden descargar su certificado por Internet
El Govern ha acordado destinar 5.592.571,99 euros de los beneficios de Loteries de Catalunya correspondientes al ejercicio de 2024 a mejorar la vida de personas con discapacidad o dependencia de Catalunya. La Generalitat ha dado luz verde a la propuesta realizada por la comisión gestora del Fondo de Loterías de invertir estos recursos para crear nuevas plazas en equipamientos y rehabilitar centros residenciales y diurnos.
Con el objetivo de mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad o dependencia, una parte de los beneficios se destinarán a financiar, a través de la convocatoria de subvenciones públicas a los entes locales, inversiones en equipamientos sociales. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen, por ejemplo, obras de construcción, ampliación, reforma y adaptación de espacios para garantizar entornos seguros y accesibles para este colectivo.
La convocatoria de ayudas prioriza municipios pequeños para reducir desigualdades territoriales
La convocatoria prioriza municipios pequeños y medianos para reducir desigualdades territoriales y mejorar la cohesión social. El impacto social esperado es el incremento de plazas disponibles, la reducción de listas de espera y la mejora de la calidad de vida de los usuarios.
Centros Barnahus
Otra parte de los beneficios de Loteries se destinará nuevamente a los centros Barnahus. Este es un servicio de atención integral para niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales. El proyecto está liderado por el Departament de Drets Social i Inclusió, en colaboración con Salut, Educació i Formació Professional, Justícia i Qualitat Democràtica, Interior i Seguretat Pública, e Igualtat i Feminismes.
Estos centros, similares a un hogar, crean un entorno seguro y de confianza para los niños y sus familias, y facilitan la intervención coordinada de profesionales del ámbito social, psicológico, médico y judicial. La finalidad es garantizar el bienestar de las víctimas y evitar que tengan que recurrir a múltiples instancias judiciales, sanitarias o sociales.
