Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia en CatalunyaPeste porcinaHuelga taxistasBalizas V16GósolMusicales
instagramlinkedin

Personas con discapacidad

El Govern destina 5,6 millones de euros de los beneficios de Loteries de Catalunya a rehabilitar residencias para personas con discapacidad

La Generalitat también contribuirá a la financiación de los centros Barnahus, dedicados a la detección precoz, a la atención y a la recuperación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales

Las vulneraciones de derechos de personas con discapacidad aumentan un 53% en Catalunya

Las personas con discapacidad en Catalunya ya pueden descargar su certificado por Internet

Una residencia para personas con discapacidad de Barcelona.

Una residencia para personas con discapacidad de Barcelona. / FERRAN NADEU

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Govern ha acordado destinar 5.592.571,99 euros de los beneficios de Loteries de Catalunya correspondientes al ejercicio de 2024 a mejorar la vida de personas con discapacidad o dependencia de Catalunya. La Generalitat ha dado luz verde a la propuesta realizada por la comisión gestora del Fondo de Loterías de invertir estos recursos para crear nuevas plazas en equipamientos y rehabilitar centros residenciales y diurnos.

Con el objetivo de mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad o dependencia, una parte de los beneficios se destinarán a financiar, a través de la convocatoria de subvenciones públicas a los entes locales, inversiones en equipamientos sociales. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen, por ejemplo, obras de construcción, ampliación, reforma y adaptación de espacios para garantizar entornos seguros y accesibles para este colectivo.

La convocatoria de ayudas prioriza municipios pequeños para reducir desigualdades territoriales

La convocatoria prioriza municipios pequeños y medianos para reducir desigualdades territoriales y mejorar la cohesión social. El impacto social esperado es el incremento de plazas disponibles, la reducción de listas de espera y la mejora de la calidad de vida de los usuarios.

Centros Barnahus

Otra parte de los beneficios de Loteries se destinará nuevamente a los centros Barnahus. Este es un servicio de atención integral para niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales. El proyecto está liderado por el Departament de Drets Social i Inclusió, en colaboración con Salut, Educació i Formació Professional, Justícia i Qualitat Democràtica, Interior i Seguretat Pública, e Igualtat i Feminismes.

Noticias relacionadas y más

Estos centros, similares a un hogar, crean un entorno seguro y de confianza para los niños y sus familias, y facilitan la intervención coordinada de profesionales del ámbito social, psicológico, médico y judicial. La finalidad es garantizar el bienestar de las víctimas y evitar que tengan que recurrir a múltiples instancias judiciales, sanitarias o sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  4. Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
  5. La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
  6. El superordenador de Barcelona desarrolla unos 'pulmones virtuales' para estudiar el impacto de la contaminación en nuestra respiración
  7. El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables
  8. Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido

La huelga de médicos arranca con movilizaciones y baile de cifras en plena ola de gripe

La huelga de médicos arranca con movilizaciones y baile de cifras en plena ola de gripe

La tela más negra jamás fabricada absorbe casi toda la luz que recibe

La tela más negra jamás fabricada absorbe casi toda la luz que recibe

Igualdad y el CGPJ piden actualizar el mapa de cobertura de las pulseras para mejorar su uso en zonas rurales y urbanas

Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe

Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe

Vuelven las mascarillas en hospitales, CAP y residencias

Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: "los niños tendrán más tiempo para ser niños"

Directo | Salut afirma que solo el 7% de los médicos han hecho huelga, cifra que Metges de Catalunya eleva al 45%

Directo | Salut afirma que solo el 7% de los médicos han hecho huelga, cifra que Metges de Catalunya eleva al 45%

La epidemia de gripe en Catalunya ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar

La epidemia de gripe en Catalunya ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar