La nueva fundación de la ONCE atenderá a 65.000 personas con baja visión en Catalunya

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha presentado este martes en Barcelona su nueva fundación: ONCE Baja Visión (FOBV), destinada a atender a problemas con baja visión y que echó a andar el pasado marzo. Se calcula que en España hay unas 400.000 personas con esta discapacidad visual que reduce significativamente la capacidad de ver pero sin llegar a la ceguera total. La previsión de la entidad es que la nueva fundación, la quinta del grupo social ONCE, pueda atender en Catalunya a 65.000 afectados.

En concreto, la FOBV prevé atender a unas 48.000 personas en la provincia de Barcelona, a 6.700 en Girona, a 3.700 en Lleida y a cerca de 7.000 en Tarragona. De esta modo, estos afectados -que no reúnen los requisitos para formar parte de la ONCE- se verán amparados y ayudados. Bajo el lema 'Si no lo ves claro, ven a ONCE Baja Visión', la fundación quiere "contribuir a que la sociedad sea más justa y solidaria también para las personas que conviven con esta realidad", ha afirmado Enric Botí, delegado de la ONCE en Catalunya.

Para acceder a la Fundación ONCE Baja Visión –cuya inscripción se podrá formalizar a través de su portal web–, las personas deben reunir dos requisitos indispensables: tener una patología visual que cause baja visión y contar con un certificado de discapacidad que refleje un mínimo del 33%.

También apoyo emocional

La FOBV también dedicará esfuerzos para la “atención y apoyo emocional” de las personas con esta discapacidad, según ha confirmado Adonay Viera, gerente de la FOBV.

Cristian Carabante, uno de los beneficiarios de la fundación y residente de Badalona, ha explicado su experiencia con la condición de baja visión, que sufre desde hace 15 años. A nivel laboral, comenta, su enfermedad le causó mucho malestar y a nivel social le ha impedido realizar muchas tareas cotidianas con normalidad. "Trabajar en la ONCE me ha supuesto una gran mejora en todos estos aspectos", ha afirmado.

Àngel Sánchez, director general de la ONCE, ha subrayado los tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene la nueva fundación. En primer lugar, "las propias personas con baja visión", ya que pretenden "estar presentes en todos los rincones y hogares del país", atendiendo, asesorando y mejorando la calidad de vida de este colectivo. El segundo pilar son las asociaciones, "que han sido la voz y la guía de las personas con baja visión" hasta el momento y con las que pretenden "seguir compartiendo conocimiento y apoyos. No hay inclusión sin colaboración", ha afirmado Sánchez. El tercer y último pilar es "el mundo de la ciencia y la investigación", con el cual pretenden colaborar para construir un futuro mejor para los afectados.

Sánchez ha aseverado que gracias a esta iniciativa se le va a dar voz y visión "a un colectivo que ha vivido siempre entre dos mundos: entre la luz y la oscuridad", haciéndoles saber que su condición no es un problema que deban enfrentar solos.