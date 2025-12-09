Expatriaciones
Expulsados de España dos violadores y un traficante de drogas que cumplían condena en Figueres
Los tres condenados han sido extraditados a Marruecos, su país de origen
Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
Dentro de sus funciones para expulsar a delincuentes que cumplen condena por delitos graves, la Policía Nacional ha expatriado a tres criminales que cumplían condena en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses (Figueres). Se trata de dos condenados por agresión sexual y otro por tráfico de drogas, aunque acumulaban otros muchos delitos, según fuentes policiales. Los tres condenados fueron extraditados a Marruecos, su país de origen.
Uno de los violadores expulsados cumplía condena por haber accedido, junto con otros cuatro individuos, a un domicilio particular para robar por la fuerza. En la vivienda residían una mujer de 94 años, propietaria de la casa, y su cuidadora. Tras robar joyas y dinero, el condenado, junto con sus acompañantes, agredió sexualmente de la cuidadora, en presencia de la anciana, y le provocaron a la víctima varias heridas, que se resistió al ataque.
El otro agresor sexual fue condenado por violar a su compañera de piso. El condenado la atacó en su habitación. La mujer gritó y alertó a otro compañero de piso, que acudió en auxilio de la víctima, quien sufrió diversas lesiones tras forcejear con el agresor.
Cumplido un tercio de condena
El traficante de drogas expulsado fue detenido por la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras a bordo de un camión procedente de Tánger (Marruecos), donde hallaron un doble fondo con 202 envoltorios de resina de hachís, destinada a la venta y a la distribución.
La Policía Nacional de la Comisaría Local de Figueres tramitó los correspondientes expedientes de expulsión, tras hablar con los condenados, que ya habían cumplido un tercio de la pena impuesta. Los tres aceptaron la expulsión a su país de origen con la prohibición de volver a España durante varios años.
El pasado noviembre los agentes trasladaron a los sospechosos hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, donde la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones los escoltó hasta entregarlos a las autoridades de sus países de origen.
La policía remarca que estas expulsiones requieren gran coordinación a nivel policial y judicial, que tramita las causas contra los condenados, además de una estrecha relación a la hora de realizar los trámites documentales con los respectivos consulados.
