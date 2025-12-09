El SEM ampliará plantilla con 117 nuevos puestos de trabajo

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) catalán ampliará los servicios públicos que presta a la ciudadanía con 93 nuevos puestos de trabajo, creados con motivo del despliegue del concurso de Transporte Sanitario en 2026. Estos nuevos profesionales, que deberán atender el transporte sanitario urgente hasta finales del ejercicio 2030, trabajarán tanto en las nuevas unidades asistenciales terrestres como en la Central de Coordinación Sanitaria del SEM, desde donde se activan y coordinan todos los recursos del SEM y también con los diferentes centros sanitarios.

Por otro lado, también se crean 24 nuevos empleos debido a la asunción de la gestión directa por parte de la Administración pública de los profesionales TES de 4 unidades terrestres especializadas (pediátricas y ECO). El desarrollo del modelo de cobertura del servicio en la atención a las emergencias sanitarias ha evidenciado la necesidad de pasar a la gestión directa del SEM aquellos servicios de los TES asignados a los equipos de coordinación clínica y operativa (ECO) y a los equipos de alta complejidad pediátrica.

Está previsto que estos 117 nuevos puestos de trabajo se ocupen en abril de 2026. En concreto son 12 plazas de personal médico/a, 57 de enfermería, 48 de TES (12 para equipos ECO, 12 para AQ pediátrica, 9 para VIR Barcelona ciudad y 15 TES CECOS).

"Este proceso supone un salto organizativo y asistencial para el SEM, reforzando la cobertura territorial que contribuirá a dar respuesta a las necesidades que la sociedad catalana requiere", han subrayado desde el Govern.

En 2024, el SEM gestionó 2.790.270 alertas sanitarias, que corresponden a 2.193.618 incidentes: el 52% se resolvieron a través del 061 Salut Respon, sin necesidad de movilizar ningún recurso sanitario, mientras que el 48% restante requirió la activación de una ambulancia, un médico a domicilio o un helicóptero medicalizado del SEM.

En este sentido, se recibieron una media de 7.600 alertas diarias y se gestionaron cerca de 5.900 incidentes al día. Para dar respuesta en todo el territorio, actualmente el SEM cuenta con 445 recursos asistenciales distribuidos estratégicamente por toda Catalunya.

Mejoras en el transporte sanitario

Por otra parte, el Govern ultima la introducción de mejoras en el transporte sanitario. El nuevo concurso de transporte sanitario, que se iniciará a lo largo de 2026, recogerá los datos de un mapa interactivo y dinámico que integra tanto criterios técnicos desarrollados por el SEM y los datos de actuaciones realizadas en Catalunya desde 2016, como datos demográficos y orográficos del territorio, entre otros. Esta herramienta permite determinar las posiciones óptimas para las ambulancias y ayuda a decidir dónde reubicar o posicionar una nueva ambulancia en el territorio, para reducir el tiempo de respuesta en situaciones de emergencia y garantizar una mejor cobertura de la zona.

Fruto de todos esos datos, habrá 46 nuevas ambulancias de transporte sanitario urgente (TSU), alcanzando las 445 contratadas en esta licitación. También se incluye la contratación de casi 311.000 horas más, lo que permitirá una cobertura más elevada, y el número de profesionales se incrementa en cerca de 380 Técnicos/as en Emergencias Sanitarias (TES) adicionales.

Una vez se ponga en marcha, subraya el Govern, "Catalunya contará con una atención sanitaria de mayor calidad, más flexible, eficiente e integrada con el resto del Sistema de Salud".

En lo que respecta al transporte sanitario no urgente (TSNU), se incorporan vehículos con nuevas funcionalidades, así como una imagen específica tanto en vehículos exclusivos como en la uniformidad para todos los profesionales de TSNU. También se incorporan mejoras en los espacios de trabajo y de recuperación de los profesionales y mejoras tecnológicas que aumentan la seguridad y conectividad en la asistencia, lo que revertirá en una mejora en la atención al paciente.