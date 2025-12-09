Inteligencia Artificial
Bruselas abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar a la IA
La Comisión Europea investiga un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazar
EFE
Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación formal a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea de sus plataformas para entrenar a sistemas de inteligencia artificial (IA) sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazar.
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- El superordenador de Barcelona desarrolla unos 'pulmones virtuales' para estudiar el impacto de la contaminación en nuestra respiración
- El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables
- Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido
Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
Catalunya inicia la reapertura de comedores escolares en la ESO en 15 institutos de alta complejidad
El Prat abre camino hacia una energía 100% local
Un proyecto de