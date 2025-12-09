Avería informática en toda la red sanitaria de Asturias, en las primeras horas de huelga médica
Los centros de salud de la región no pueden consultar las historias clínicas de los pacientes ni hacer una receta
Pablo Álvarez
A la huelga médica que Asturias vive desde hoy hasta el martes, acaba de sumarse una avería informática de calado. A estas horas, los centros de salud de la región no pueden consultar las historias clínicas de los pacientes ni hacer una receta.
“Lo que se ha caído es el centro de datos del Principado, es decir, afecta no solamente a Primaria y a su sistema ECAP, sino también a los hospitales”, han señalado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes médicas.
“El correo electrónico corporativo viene y va”, indica un facultativo del HUCA. “Junto con la huelga, caos informático”, indica un profesional de Atención Primaria. "Huelga más avería, tormenta perfecta", concluye otro médico.
“Se ha colgado el programa de atención al paciente y no podemos trabajar”, han confirmado profesionales de Avilés.
La huelga más larga desde 2012
Asturias vive desde hoy y hasta el viernes una huelga de médicos, la más larga en la región desde 2012. Unos 3.800 facultativos de centros públicos y concertados están llamados a este paro de cuatro días de ámbito nacional convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).
El paro ya se deja notar la falta de profesionales en las consultas, aunque el seguimiento es desigual, según los centros de salud consultados de Avilés. En Llano Ponte, por ejemplo, el seguimiento es “mínimo” mientras que La Magdalena están “a mínimos”.
La movilización tiene como objetivo protestar contra el Ministerio de Sanidad, y en concreto contra la reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que impulsa. Sin embargo, los efectos prácticos de la movilización incidirán sobre las políticas que despliegan los gobiernos autonómicos, que son los depositarios de las competencias en gestión sanitaria.
Los facultativos esgrimen un largo elenco de demandas, entre las que destacan dos. Por una parte, un estatuto profesional propio, y diferenciado de todos los demás trabajadores sanitarios, que reconozca el “plus de responsabilidad” y de protagonismo de los médicos en la atención sanitaria cotidiana. Por otra, la supresión de las largas guardias, particularmente las de 24 horas, exigencia con más peso entre los médicos jóvenes, quienes puntualizan que estas jornadas “no cuentan como tiempo trabajado de cara a la jubilación, pero sí tributan IRPF, y además están pagadas por debajo de la hora ordinaria”.
