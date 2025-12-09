Uno de cada tres médicos secundan el primer día de huelga en Sevilla: "O esto cambia o el SAS se queda sin plantilla"

Alrededor del 40% de los médicos (36,74%) han faltado a su puesto de trabajo el primer día de la huelga médica en Sevilla. En concreto, uno de cada 2,7 médicos sevillanos han ejercido su derecho a ausentarse durante la primera jornada de un parón histórico, el más largo en los últimos 30 años. Uno de los epicentros de esta huelga en la capital andaluza ha sido el Hospital Virgen del Rocío. Este hospital del barrio de Bami amanecía a ritmo tranquilo durante las primeras horas del parón. Se reflejaba en las salas de espera de Urgencias, tanto del Hospital General como del edificio de Traumatología, donde el volumen de pacientes era similar al de "un domingo". Sin embargo, a lo largo que avanzaba la mañana crecía el número de familias y pacientes que se congregaban en la puerta de Urgencias del hospital, donde habrá servicios mínimos hasta este domingo.

A media mañana, el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), la entidad que junto a la Confederación de Sindicatos Médicos ha convocado la huelga médica en todo el país, ha recibido a los medios de comunicación en la entrada del Virgen del Rocío. El presidente del SMA, Rafael Ojeda, ha liderado la concentración junto a decenas de médicos que también han aprovechado el encuentro con los médicos para hacer públicas sus reivindicaciones. Así, un grupo de médicos de todas las edades ha alzado pancartas durante varios minutos para exigir un Estatuto Marco propio que regule y mejore las condiciones laborales de los médicos. "El colectivo médico no puede seguir así. Lo venimos avisando desde hace años, o esto cambia o el SAS se queda sin plantilla", ha denunciado Ojeda.

Médicos del Hospital Virgen del Rocío se concentran en la entrada del Hospital General en primer día de huelga. / Rocío Soler Coll

Según el representante sindical, los principales motivos por los que los médicos estarán en huelga hasta el próximo 12 de diciembre van desde la gestión de las guardias y las jubilaciones hasta la conciliación, aspectos que atentan directamente contra la retención de talento en el SAS provocando una fuga de médicos a la sanidad privada. "No estamos pidiendo una mejora para nosotros en el sentido de una subida de sueldo, no estamos pidiendo ni siquiera eso para que se comprenda la población hasta qué punto nuestra situación es desesperada. Estamos yendo a la huelga y perdiendo dinero en cada día de huelga para mejorar las condiciones de ejercicio de nuestra profesión. Lamentamos muchísimo que haya pacientes que vayan a quedarse sin poder operarse, sin poder ser atendidos en una consulta hoy, pero tienen que entender que está en juego el futuro de la sanidad pública", ha manifestado Ojeda.

El 32% de los médicos andaluces han hecho huelga

Durante la primera jornada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, también ha querido referirse al parón médico y ha cifrado en un 32% el seguimiento de la huelga de los médicos andaluces contra el Estatuto Marco del Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su intervención antes de la reunión que ha mantenido con la Federación Española de Diabetes, Sanz ha advertido de la "altísima repercusión" que tendrá este paro de cuatro días en las listas de espera tanto quirúrgicas como diagnósticas.

Lamentamos muchísimo que haya pacientes que vayan a quedarse sin poder operarse, sin poder ser atendidos en una consulta hoy, pero tienen que entender que está en juego el futuro de la sanidad pública Rafael Ojeda — Presidente del Sindicato Médico Andaluz

Por provincias, el mapa de participación en la huelga es el siguiente: en Almería ha sido de un 30,31%; en Cádiz, del 33,93%; en Córdoba, del 27%; en Granada, del 32,16%; en Huelva, del 35,68%; en Jaén, del 21,52% y en Málaga, del 32,33%.

Decenas de médicos se concentran en las puertas de su hospital el primer día de la huelga. / Chencho Martínez / COR

El consejero de Sanidad ha trasladado la "comprensión" del Gobierno andaluz ante el "legítimo derecho a protestar" de los médicos ante una propuesta de Estatuto Marco "fuera de lugar y fuera de la defensa del interés general". En este sentido, el consejero ha aprovechado el enfrentamiento entre sindicatos y gobierno central para criticar la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, insistiendo en que "además de generar frustración a los profesionales, traslada un problema a las comunidades" por su "propuesta improvisada, ideologizada y sin financiación suficiente".

La negociación con el Ministerio de Sanidad

Desde el pasado 4 de diciembre, los sindicatos y el Ministerio de Sanidad no han vuelto a hablar. Hace menos de una semana, el SMA denunciaba que la última batería que modificaciones que había propuesto el Ministerio de Mónica García en las negociaciones con el Comité de Huelga eran "absolutamente insuficientes", algo que el presidente ha vuelto a reiterar este primer día de huelga. "No tenemos la impresión de que ahora mismo el Ministerio tenga voluntad real de negociar o de avanzar", ha recriminado.

Sobre sus peticiones, la principal reclamación del colectivo médico es un marco normativo propio, es decir, un estatuto diseñado para el colectivo médico que recoja y regule las condiciones específicas de trabajo de los facultativos, que son diferentes a las del resto de los colectivos. En otras palabras, una mesa de negociación propia donde se fijen reglas que giren en torno a la conciliación, las guardias, las retribuciones y las jubilaciones, entre otros puntos.

Las guardias, el talón de Aquiles

La guardia es, entre todas las reclamaciones, el principal talón de Aquiles del colectivo médicos. "Son un elemento clave porque el sistema sanitario público está sostenido sobre la explotación laboral del médico. Somos los únicos trabajadores de la función pública, y yo diría en general, los únicos trabajadores de España a los que se puede obligar a hacer horas extras a bajo coste, prácticamente sin límite, haciendo 50 o 60 horas semanales a base de horas extras pagadas al precio que decide la administración", ha reivindicado el presidente del sindicato.

Se nos dice que en España no hay médicos, pero no es verdad. No hay médicos en la sanidad pública Rafael Ojeda — Presidente del Sindicato Médico Andaluz

Como consecuencia a esta "sobre explotación", Ojeda ha señalado una de las principales preocupaciones del SAS: la fuga masiva de médicos. "Se nos dice que en España no hay médicos, pero no es verdad. En España no hay médicos en la sanidad pública, y mientras siga esta explotación laboral cada vez habrá menos médicos", ha advertido. Desde el sindicato denuncian que las "horas extra" que se llevan a cabo durante las guardias "no computan para la jubilación, ni hay factores de corrección, ni hay ningún tipo de compensación de ninguna clase". "Parece que es como una especie de peaje que hay que pagar como médico por trabajar en la sanidad pública, y esto es algo que ya no funciona, desde luego", ha insistido.

Los daños colaterales de la huelga: los pacientes

Ojeda también se ha referido a las consecuencias que tiene hacer una huelga de cuatro días que se suma a los tres días previos del Puente de la Constitución y el fin de semana posterior al parón. En total, los hospitales y centros de salud estarán nueve días con servicios mínimos. "Desgraciadamente, una huelga médica siempre afecta a los pacientes. Nosotros somos conscientes de eso, pero tenemos que defender el derecho a la huelga", ha señalado, reconociendo que "son muchos días teniendo en cuenta los festivos". Por ello, Ojeda se ha reafirmado en la importancia de "garantizar" que los pacientes tengan una asistencia básica y que se proteja "por encima de todo" su salud para que no haya ningún paciente que tenga un problema de salud como consecuencia de la huelga.