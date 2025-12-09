Andalucía concentra la mayoría de ciberdelitos de España: "Mueven más dinero que el narcotráfico"

Andalucía es la comunidad autónoma que más ciberdelitos denunció en 2024. Así lo establece el informe de Cibercriminalidad dado a conocer por el Ministerio del Interior, el primero que apunta a un descenso de la serie histórica en España. La Comunidad Autónoma andaluza registró 81.526 ciberdelitos y encabezó una lista en la que le siguieron las de Catalunya, con 76.079 y Madrid, con 73.477. En total, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas contabilizaron 464.801 ciberdelitos el pasado año en todo el territorio nacional.

Los datos reflejan que en España ha habido un descenso de estas tipologías delictivas con respecto a 2023 en un 1,6%. El 88,8% de los ilícitos cometidos se corresponden con fraudes informáticos (412.850 estafas), y el 4,2% a falsificación informática (19.492), que posteriormente se traduce por ejemplo en falsificaciones de tarjetas bancarias. El resto son amenazas y coacciones (17.738), Acceso e Interceptación ilícita (9.773), Interferencia Datos y en Sistema (1.917), delitos sexuales (1.676), contra el honor (1.128) y contra la propiedad industrial / intelectual (227).

En cuanto al porcentaje de hechos esclarecidos en 2024, este representa aproximadamente el 13,8 % del total de hechos conocidos, evidenciando un leve ascenso con respecto al año anterior (64.068). Asimismo, el número de detenidos e investigados ha alcanzado la cifra de 19.322, lo que supone un incremento del 14% en comparación con 2023, cuando se contabilizaron 17.225 detenidos e investigados.

Mueven "más dinero que el narco"

José Manuel Serrano Ojeda, director general de Metaprotec, empresa especializada en ciberseguridad, destaca que el alto dato andaluz se relaciona con la cantidad de población. "Hay unos 55 millones de dispositivos en España y todo el mundo tiene conexión a internet. Somos el tercer cuarto país donde más incidencias se pueden producir y sobre todo se han incrementado en las compras por internet, donde las estafas han crecido".

Uno de los factores que facilitan las vulnerabilidades son "una cierta confianza, sobre todo en los más jóvenes, que no ven el peligro que tienen el uso de las redes no controladas. Entre comillas, venden sus datos por suscripciones, sobre todo con eventos como el black friday". Serrano señala que hace años ya que "el cibercrimen mueve más dinero que el narcotráfico a nivel mundial".

Estos datos no solo afectan a personas físicas, sino también a administraciones. De hecho, el informe revela, por ejemplo, que "los sectores más atacados por los grupos hacktivistas durante los últimos años han sido el de Transporte y la Administración Pública".

Estrategia de defensa en Andalucía

El informe ENISA NIS360 20243 de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad explica que los "incidentes cibernéticos dirigidos al sector de la administración pública representaron el 19% de todos los eventos registrados durante el periodo de análisis, de julio de 2023 a junio de 2024", siendo el sector más afectado. "Los ataques DDoS fueron la principal amenaza, impactando a una amplia variedad de sectores, siendo la administración púlica el objetivo más frecuente, con un 33% de estos incidentes". El informe recalca que la administración pública es "un objetivo clave" para aquellas amenazas relacionadas "con datos", representando "el 12% de los incidentes y posicionándose como el segundo sector más afectado".

La Junta de Andalucía tiene claro que el mundo actual está abierto a distintas amenazas cada vez más "complejas, difíciles de detectar, contener y resolver". Por este motivo, establece que la ciberseguridad "se ha convertido, más que nunca", en "un reto". Además, la identifica como "uno de los pilares fundamentales sobre los que construir una sociedad y una economía digital".

El informe sobre el Estado de la Ciberseguridad en la Junta de Andalucía elaborado por la Agencia Digital Andaluza revela que de enero a septiembre de 2025, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT) del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) ha gestionado un total de 9.781 incidentes de ciberseguridad. Esto supuso un incremento frente a los 7.861 registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 24%. Hasta el 27 de octubre de 2025, el Centro de Operaciones de Seguridad registró un total de 10.752 ciberincidentes. Este órgano prevé que durante este año se superen los 11.200 registrados en 2024. En total, serían 1.087 incidentes de seguridad al mes.

Esto llevó al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reconocer que estos datos constatan una "ineludible necesidad de disponer a nivel corporativo de instrumentos técnicos y organizativos para la gestión de la ciberseguridad". El informe detalla que se ha desplegado un sistema de protección de equipos finales (EDR) corporativo en 141.650 servidors y equipo sde usuario de la Junta de Andalucía.

El Centro de Operaciones de Seguridad ha atentdido un total de 180 casos en 2025 de 66 organismos distintos. Además, se han ejecutado 40 acciones formativas para la participación de 6.500 personas.

La Junta tiene establecido un plan plurianual desde el 1 de enero de 2025 y hasta 2030 con la ciberseguridad como uno de sus objetivos prioritarios. La idea es "crear un ecosistema robusto que posicione a Andalucía como referente nacional e internacional" en esta materia. Esto incluye tres iniciativas distintas: "La creación de un ecosistema andaluz de ciberseguridad; el desarrollo de capacidades de respuesta ante ciberamenazas; y el posicionamiento de Andalucía como referente nacional e internacional en seguridad digital".

El pasado mes de abril, Málaga acogió el IV Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. "El Congreso destacó por su enfoque estratégico, la calidad de los debates y por la cooperación institucional entre territorios", destacó la Junta de Andalucía en una nota.

Serrano explica que la Junta está invirtiendo en "recursos, protección y concienciación". Además, incide en que es importante "el sentido común". "Andalucía está trabajando en proteger más la información que tiene, desde el SAS hasta cualquier correo electrónico. Siempre se puede hacer más, pero la Junta de Andalucía trabaja en este sentido".