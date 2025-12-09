Medida de Aena
El aeropuerto de El Prat blinda su seguridad: incluye controles para acceder a las terminales
El gestor aeroportuario obliga a mostrar la tarjeta de embarque para poder volar desde hace unas 3 semanas
Seis meses de demora en la atención a las personas sin hogar del aeropuerto de Barcelona
Cambio importante en las medidas de seguridad de El Prat y del conjunto de aeropuertos españoles controlados por Aena: para acceder al interior de las terminales será necesario mostrar los billetes a la seguridad privada en los accesos principales e incluso ya para aquellas personas que acaban de llegar a destino en metro y tren. El objetivo final no es otro que controlar la presencia de carteristas, conductores ilegales y personas sin techo, e incluso de embaladores clandestinos.
La medida se aplica desde hace unas tres semanas y ha tenido un mayor impacto en el momento de más afluencia del reciente puente festivo, con unos 3.600 vuelos previstos en el aeródromo barcelonés, cuando el acceso a la terminal 1 únicamente podía hacerse por una puerta en la planta de salidas, según han informado 'Ara' y 'La Vanguardia'.
El control está también presente en la planta de llegadas de la T1, para los viajeros llegados en metro o en coche, y los agentes de seguridad siguen aquí el mismo procedimiento, con el aspecto añadido de que aquí aparecen con frecuencia aquellas personas que van a recoger a familiares, y a las que se les deja acceder. En la T2 también se han empezado a realizar estos controles, pero con menos intensidad, dado que la afleuncia de pasajeros es menor que en la T1.
Quejas de taxistas
Los taxistas han sido de los primeros en toparse con este nuevo control del que aseguran no haber sido avisados, y por el que deben presentar a los agentes de seguridad los datos del cliente y del vuelo donde vienen, así como la licencia del taxi.
Aena está legitimada para aplicar estas normas de funcionamiento interno desde que se aprobaran el pasado mayo. El origen de la medida es evitar que entren carteristas y personas sin hogar, según se apunta desde fuentes sindicales. Pero desde la policía se replica que la situación a nivel de criminalidad en elaeropuerto es totalmente contraria a la de hace un año, cuando sí experimentó un repunte de delitos.
