Abordar la transición ambiental en España pasa por la FP: más del 60% de las ocupaciones verdes dependen de ciclos formativos

Más del 60% de las ocupaciones verdes prioritarias para afrontar la sostenibilidad medioambiental dependen directamente de titulaciones de Formación Profesional, según certifica el nuevo estudio anual de CaixaBank Dualiza. Presentado esta mañana, el informe consagra la FP como pilar fundamental y motor competencial para abordar la transición verde en España en seis sectores estratégicos: energético, transporte, industria manufacturera, construcción y agroalimentación.

Para elaborar la nueva edición del Observatorio de la FP, los técnicos de CaixaBank Dualiza y de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Universidad de Deusto) han identificado más de 300 competencias transversales necesarias en las que se necesitan formar no solo a jóvenes estudiantes sino también a trabajadores en activo que necesitan una recualificación y actualización de saberes.

"Dada la alta densidad y diversidad de competencias verdes vinculadas a la FP, resulta prioritario realizar una revisión sistemática de los currículos" — Observatorio de la FP

Conservación de la naturaleza, normativa y políticas medioambientales que incluyen sistemas de financiación y concienciación, así como gestión de residuos y prevención de riesgos son las tres áreas fundamentales en las que se agrupan estas competencias, esenciales para 71 ocupaciones verdes y prioritarias. Esos puestos de trabajo están relacionados con un total de 60 ciclos de FP, de los cuales 22 corresponden a grado medio (a la que accede una vez aprobado 4º de ESO) y 33, al grado superior, formación para la que no es necesaria la selectividad pero sí bachillerato. Los ciclos de grado superior son, de hecho, los que tienen más tirón entre los estudiantes de FP. En los últimos cinco años, ha crecido un 42%, un aumento que se explica, entre otros motivos, por el menor tiempo de duración de los estudios (dos años frente a cuatro de la universidad) y la empleabilidad. Según la edición pasada del Observatorio de FP de CaixaDualiza, el 25,7% de las ofertas de empleo en España en 2023 requirieron una titulación de FP superior, un porcentaje más elevado que el registrado solo un año antes: 21,3%.

"Capacitar a los nuevos trabajadores es fundamental para el éxito de la transición verde. Como sociedad, tenemos la obligación de adelantarnos y convertir los retos en oportunidades para lograr más empleo y competitividad" — Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank Dualiza

Ciclos verdes

Algunos ciclos de grado superior especialmente destacados para el reto de la transición ecológica son Fabricación de productos farmacéuticos, Educación y control ambiental, Administración y finanzas, Gestión forestal y del medio natural, Eficiencia energética y energía solar, así como Coordinación de emergencias. Respecto al grado medio, algunos de los ciclos más verdes son Producción agropecuaria, Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones, Redes y estaciones de tratamiento de aguas y Navegación y pesca de litoral.

Tutores de empresa

Tras realizar la radiografía de la situación, el informe pide a las autoridades tomar varias medidas. Entre ellas, la elaboración de una estrategia nacional que refuerce la formación de los tutores de empresa, pilar de la FP dual, en la que se combina la formación en el aula y en la empresa y que comporta para sus graduados sueldos un 28% más elevados que los de la FP tradicional. El estudio también reclama promover la innovación educativa y potenciar la colaboración público privada para acelerar la adaptación de los programas formativos a los nuevos requerimientos.

“Dado que el estudio evidencia la alta densidad y diversidad de competencias verdes vinculadas a la FP, resulta prioritario realizar una revisión sistemática de los currículos para identificar las competencias ya presentes e incorporar las que aún no se desarrollan”, concluye el estudio, que destaca que la prioridad debe situarse en las áreas con mayor peso estratégico: cumplimiento normativo, conservación ambiental y digitalización verde. “Es necesario garantizar su alineación con las necesidades reales de las ocupaciones”, añade el informe.

Reciclaje de profesores

La consolidación de la FP como columna vertebral de la transición ecológica exige también que el profesorado adquiera y renueve constantemente sus competencias verdes. Además de pedir el fortalecimiento de la FP dual (la ley actual convierte a toda la FP en dual), el informe recomienda que se establezcan itinerarios formativos en sostenibilidad, innovación pedagógica y tecnologías emergentes, favoreciendo la codocencia con expertos del ámbito empresarial y científico.

La brecha competencial, es decir, las áreas competenciales con menor número de competencias verdes, aparece en áreas emergentes como la movilidad sostenible o la gestión hídrica, que requieren fortalecerse en futuras actualizaciones curriculares, insiste el informe. "La FP dispone de un capital competencial verde considerable, aunque disperso y desigualmente distribuido, lo que exige estrategias de priorización y especialización por ciclos formativos", añaden los técnicos.

"Capacitar a los nuevos trabajadores es fundamental para el éxito de la transición verde. Como sociedad, tenemos la obligación de actuar. Adelantarnos y convertir los retos en oportunidades para lograr más empleo y competitividad, aprovechando la capacidad transformadora de la FP. La labor de análisis del Observatorio es esencial para orientar la toma de decisiones de administraciones, empresas y centros educativos, y para garantizar que la transición ecológica se traduzca en oportunidades reales de empleo y desarrollo”, concluye Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank Dualiza.