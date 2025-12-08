Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava

Un terremoto de magnitud 4, con epicentro en Iruña de Oca (Álava), se ha registrado a las 00.10 horas de hoy lunes y se ha percibido en la capital alavesa, Vitoria, y en numerosos municipios del territorio. A pesar de la magnitud, el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha explicado que ninguna persona ha sufrido heridas. Tampoco hay daños reseñables a bienes materiales. Las autoridades han descartado que se produzcan réplicas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.

SOS Deiak ha pedido, tras el terremoto, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.

Se trata del "mayor seísmo de la historia de Euskadi", según ha confirmado el geólogo de la Universidad de Navarra, Antonio Aretxabala, al diario EL CORREO, que también ha hablado con varios vecinos afectados. "Ha temblado todo el edificio. En mi casa se ha movido todo y se ha notado muchísimo. En mi calle, todo el mundo ha salido a los balcones muy asustados", ha explicado un vecino de Vitoria.