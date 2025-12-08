Iruña de Oca
Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava
A pesar de la intensidad, no se han registrado víctimas ni tampoco se esperan réplicas
EP
Un terremoto de magnitud 4, con epicentro en Iruña de Oca (Álava), se ha registrado a las 00.10 horas de hoy lunes y se ha percibido en la capital alavesa, Vitoria, y en numerosos municipios del territorio. A pesar de la magnitud, el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha explicado que ninguna persona ha sufrido heridas. Tampoco hay daños reseñables a bienes materiales. Las autoridades han descartado que se produzcan réplicas.
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.
SOS Deiak ha pedido, tras el terremoto, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.
Se trata del "mayor seísmo de la historia de Euskadi", según ha confirmado el geólogo de la Universidad de Navarra, Antonio Aretxabala, al diario EL CORREO, que también ha hablado con varios vecinos afectados. "Ha temblado todo el edificio. En mi casa se ha movido todo y se ha notado muchísimo. En mi calle, todo el mundo ha salido a los balcones muy asustados", ha explicado un vecino de Vitoria.
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables
- Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido
- Los cazadores alertan de una 'superpoblación' de corzo en el centro de Catalunya
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto