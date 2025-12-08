Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de diciembre de 2025 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 8 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de diciembre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las multas por saltarse la prohibición de entrar en una área de caza son de 1.000 a 3.000 euros
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos claves para controlar el jabalí
  3. Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
  4. La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
  5. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  6. ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
  7. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  8. Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido

Rescate en la costa de Los Gigantes

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de diciembre de 2025

Tres personas fallecidas y varias afectadas al ser arrastradas por el oleaje en Tenerife

Operación retorno Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Operación retorno Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Hallan muerto en su casa al hombre atrincherado tras apuñalar al integrante de una orquesta en Huesca

Dentro de una batida: así actúan los cazadores de jabalís en Girona

Dentro de una batida: así actúan los cazadores de jabalís en Girona

Herida por quemaduras una mujer en una deflagración de gas en Cádiz

Detenido un hombre de 35 años por la muerte de una joven en Sevilla: se investiga como violencia machista

Detenido un hombre de 35 años por la muerte de una joven en Sevilla: se investiga como violencia machista