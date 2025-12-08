Pánico en el Pedraforca y caída en Berga: doble rescate de los Bomberos en el Berguedà

Dos rescates en el medio natural del Berguedà en un solo fin de semana. Este ha sido el balance de los Bomberos de la Generalitat de este sábado y domingo del puente de diciembre.

La primera de las actuaciones se llevó a cabo en Saldes. Presa del pánico, una joven avisó al cuerpo de emergencias al quedarse bloqueada mientras bajaba del Pedraforca con dos amigas más. Ante el hecho de que empezaba a oscurecer y ninguna de ellas se veía con fuerzas para bajar por una tartera, un psicólogo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) tuvo que atenderlas por teléfono hasta que se encontraron con una pareja de excursionistas que las acompañó hasta el lugar donde las esperaban los Bomberos.

Los hechos tuvieron lugar este sábado día 6, alrededor de las 7 de la tarde. El cuerpo de seguridad se activó con cuatro dotaciones, tres de ellas del GRAE, y cuando localizaron a las tres chicas y a la pareja que las había orientado, las llevaron hasta el aparcamiento donde tenían el coche. Ninguno de ellos resultó herido.

El otro servicio se realizó en Berga, el domingo 7, alrededor de las 12 del mediodía. Un escalador sufrió una caída cerca del paraje de la Font Negra y, como consecuencia, sufrió una lesión en la pierna. El hombre iba acompañado de algunos compañeros, que le ayudaron a bajar de la vía, pero no se veían capaces de moverlo hasta la carretera, donde podría recogerlo una ambulancia. Por ello, los Bomberos optaron por rescatarlo en helicóptero, mediante su sistema de grúa. El herido fue finalmente trasladado al hospital de la capital del Berguedà.