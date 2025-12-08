En Directo
Movilidad
Operación retorno Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
El puente de diciembre siempre implica desplazamientos en todos los puntos de España. Para esta ocasión, se preveía un total de 5,7 millones de desplazamientos hasta este lunes a medianoche, unos 460.000 en Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones.
53.000 vehículos ya han vuelto
Entre las 12.00 y las 14.00 horas han regresado al área metropolitana de Barcelona 53.000 vehículos, un 21,2% de los 250.000 previstos en esta operación retorno del puente de diciembre.
Más retenciones
A las 14.00 horas, estas son las principales retenciones en las carreteras catalanas, según informa Trànsit.
C-14 | Organyà | 7 km
C-16 | Urús | 5,5 km
C-16 | Bagà | 6 km
N-260 | Ribes de Freser | 4 km
N-260 | Ripoll | 7 km
C-17 | Ripoll | 3 km
Vías complicadas
Trànsit prevé que las principales retenciones tengan lugar en la AP-7, la A-2, la C-14, la C-16, la C-17 o la N-260. Como medidas especiales, se instalarán carriles adicionales en sentido contrario en la AP-7 entre Llinars y Montornès, y entre Vilafranca y Molins de Rei.
Accidente en la C-58 en Castellbisbal
En la C-58, un accidente entre cuatro vehículos en Castellbell i el Vilar ha obligado a cortar la vía, a la altura del enlace con la C-55, alrededor de las once de la mañana.
Retenciones intermitentes en la AP-7
Trànsit informa de retenciones intermitentes en la AP-7 en L'Ametlla de Mar en sentido Tarragona entre los puntos kilométricos 295 i 290 por un accidente en que se han visto implicado tres turismos. Asimismo, hay un carril cortado por un camión averiado.
Primeras retenciones en la C-16 y C-17
250.000 vehículos volverán a Barcelona este lunes
Para este lunes 8 de diciembre se prevé el retorno de 250.000 vehículos hacia Barcelona. Por ello, pueden haber retenciones en vías preferentes como la AP-7, A-2, C-14, C-16, C-17 o N-260. Además, desde el Servei Català de Trànsit recuerdan que se instalarán carriles adiciones en sentido contrario en la AP-7 para mejorar la fluidez del tráfico.
Segundo día de colas kilométricas en la operación salida del puente de diciembre en la Cataluña central.
Segundo día de operación salida por el puente de diciembre con colas kilométricas en las carreteras de la Catalunya central. La C-55 en el Bages ha quedado saturada y hay hasta 15 kilómetros de cola en la C-16, en el Berguedà. Este viernes por la tarde, los accidentes y las retenciones marcaron el primer día de desplazamientos.
A las 13:30 h se registran retenciones en la C-16 de hasta ocho kilómetros entre Berga y Cercs en dirección Guardiola de Berguedà. Durante la mañana se han acumulado hasta cuatro kilómetros entre Castellbell y Vacarisses.
Tráfico intenso en el entorno de Madrid y Barcelona y en varias capitales andaluzas
El tráfico se ha complicado en las salidas de Madrid y Barcelona y en las entradas y salidas a ciudades como Granada, Málaga o Sevilla, donde la circulación es intensa desde las 13:00 horas.
En el primer día festivo del puente de la Constitución, la DGT ha informado de que a partir de este mediodía la circulación se ha complicado debido a varios accidentes, destacando uno ocurrido en la entrada a Madrid, en la A-5 a la altura de Navalcarnero y otro en dirección salida por la A-42 en las cercanías de Parla.
Otros dos accidentes están complicando la circulación en la A-8 en Cantabria, cerca de Mioña en dirección a la capital y en la salida de Barcelona por la AP-7 en Martorell.
El tráfico es intenso en las salidas de Madrid por la A-3, en Rivas, y de entrada en la A-6, por Majadahonda, al tiempo que la A-5 desde Toledo y hacia la capital, presenta mucho tráfico denso, y en el Mediterráneo la salida de Barcelona en Granollers y la A-2 en Igualada también presentan circulación complicada.
La afluencia de coches a pistas del Pirineo provocan retenciones de tráfico en Monrepós
La afluencia de vehículos a las pistas de esquí del Pirineo aragonés al inicio del puente festivo de la Constitución provoca retenciones y congestión del tráfico en el tramo de la carretera N-330 sentido Francia, entre los núcleos de Lanave y Rapún, entre los kilómetros 614 y 622.
Las retenciones también se dan en la autovía A-23 en el punto de acceso a tramo sin desdoblar de la N-330 en Lanave y en la salida de Zaragoza hacia el Pirineo a través de la Z-40.
