Montserrat Díaz, gerente del Centro de Desarrollo Infantil de Manresa: "La pobreza está creando dentro de las familias una tensión muy negativa para los hijos"

Montserrat Díaz se estrenó como gerente del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz de Manresa entrando por la puerta grande: la nombraron el mismo día en que todo quedaba cerrado por la covid. Había empezado a trabajar allí en 2017 después de haber pasado siete años como cooperante en Bolivia, una experiencia que dice que le ha hecho valorar la importancia del trabajo sobre el terreno también cuando se trata de atender a niños de la Catalunya Central con necesidades especiales.

Antes de ayudar a los niños, ¿el CDIAP debe atender a padres asustados?

Sí, los padres vienen alertados por algún indicio de que algo no va bien en el desarrollo del niño, y nosotros somos los primeros que acogemos su preocupación y les damos algunas pistas sobre por dónde pueden ir las cosas. En este punto muchas familias ya se relajan un poco. Una vez valorado el caso damos una impresión diagnóstica. No hablamos de diagnóstico porque en un niño muy pequeño hay mucha plasticidad neuronal y aún no podemos estar seguros de cómo evolucionará. Una vez hecho esto, planteamos a los padres un plan que incluye tanto el CDIAP como la familia y la escuela.

¿Cómo se lo toman, en general, los padres?

Varía mucho. Todos nos imaginamos que nuestro hijo estará completamente sano, y no todo el mundo está preparado para escuchar que el suyo tiene una dificultad en el desarrollo. Se mueven muchas emociones. Hay madres que se sienten culpables por si han hecho algo mal durante el embarazo. También hay familias que reaccionan con negación. Intentamos ser muy cuidadosas y captar si la familia está preparada para escuchar ciertas palabras o si, de entrada, debes ser más suave. Otro caso habitual es el de los padres que ya han buscado por internet y vienen con un diagnóstico de autismo que debemos desmontar. Muchas veces les tenemos que decir que es demasiado pronto para estar seguros de nada.

¿Vienen con muchas ideas erróneas?

Hay casos que sí. Hay quien nos dice que su hijo es muy bueno porque duerme mucho, y en realidad eso es la señal de que pasa algo. También hay veces que es necesario ayudar a los padres a mirar a su hijo de otra manera. Esto es muy importante. A veces tienen una imagen muy negativa de su hijo porque no les hace caso o porque hace cosas que les parecen de «niño malo». Incluso hay quien se pregunta si un niño de tres meses les está manipulando. Todo esto se tiene que reorientar, porque un niño ni manipula ni nace malo.

Deben ver procesos felices... y todo lo contrario.

Sí, claro. No es frecuente, pero tenemos niños que mueren. Para nosotros es duro, porque se crean vínculos personales. Por eso procuramos que los casos más complicados sean muy compartidos en equipo, y que no sea una sola persona quien tenga que llevar la carga emocional. Afortunadamente, también hay casos que van muy bien, o mejor de lo que habíamos supuesto inicialmente. Cuando pasa esto es muy gratificante para nosotros.

Si hubiera más recursos, ¿dónde los pondría?

En mejorar la detección para que los niños con dificultades nos lleguen antes. Tendríamos que poder intervenir más en la fase de gestación, en las guarderías, en pediatría... Por ejemplo, en la etapa de 0 a 3 años, en las escuelas no hay acompañamiento de un equipo de atención psicopedagógica. Las maestras están muy formadas y son muy hábiles detectando, aciertan mucho, pero creemos que deberían tener este apoyo.

Que las escuelas estén muy tensionadas no debe ayudar a detectar los problemas rápido.

Están recibiendo mucha complejidad. En las aulas hay niños con discapacidades o con trastornos del neurodesarrollo junto con veinte niños y niñas más; por mucho que la maestra esté muy comprometida y haga todo lo que pueda, no tiene suficientes manos. Esto no está bien resuelto. Yo no estoy a favor de segregar, pero para hacer inclusión real hace falta que haya el personal necesario durante toda la jornada.

Hemos pasado de considerar que todos los niños son “normales” a diagnosticar muchos trastornos. ¿De un extremo al otro?

El concepto de normalidad ha evolucionado en temas como el trastorno del espectro autista, por ejemplo, que ahora incluye un abanico de cosas que antes no entraban. También pasó con el TDAH, que creció muy rápidamente. A veces parece que vaya un poco por modas. Pero en el CDIAP no tenemos la sensación de que haya más diagnósticos de los necesarios; que la situación de los niños ha empeorado durante los últimos años es un hecho.

¿A qué lo atribuye?

Desde 2020 hasta ahora hemos visto mucho más abuso de pantallas, que no está ayudando nada. Estamos viendo bebés con un soporte para el móvil en el cochecito. O que llevan al niño a vacunar y le ponen la pantalla delante para distraerle del dolor del pinchazo. Protegiéndolos tanto no les hacemos ningún favor. Y si el padre está enganchado a la pantalla, ¿cómo evitaremos que lo traspase a su hijo? También estamos viendo mucha más complejidad social: tenemos muchos más casos de violencia doméstica, de maltrato infantil... Vemos muchos niños que, en otro ambiente familiar, se habrían desarrollado sin tantas dificultades.

¿El entorno de los niños ha empeorado?

Sí, la pobreza está creando dentro de las familias una tensión que es muy negativa para los hijos. Pasa con inmigrantes, pero también con catalanes empobrecidos. Por ejemplo, las dificultades sociales hacen que haya más separaciones conflictivas que antes, y lo detectamos porque, para que el niño acceda al CDIAP, necesitamos que los dos progenitores firmen la autorización, aunque estén separados; antes no nos costaba nada; ahora esto se puede convertir en un problema y se atasca el proceso. Y una separación conflictiva, evidentemente, también afecta al niño.

¿Por qué cree que pasa?

Parece que haya una crispación general. La gente está más insatisfecha por el trabajo, por el estrés, por las preocupaciones, y esto genera un malestar que deriva en más agresividad. A veces también se echa en falta que los padres tengan recursos para la crianza; vemos entornos muy poco motivadores para los niños; padres que no saben jugar con sus hijos. A veces preguntamos si les leen un cuento para ir a dormir y nos dicen que les ponen los “audiocuentos”. Y decimos, ¡hombre! No es lo mismo que un cuento con el padre o la madre presentes. Todo esto afecta a la crianza. Y estas familias, si no las ayudamos, no lo resolverán solas. Se pueden hacer cosas: nosotros organizamos grupos donde todo esto se puede mejorar.

De hecho, es la misma familia la que ha cambiado. Y siempre se ha dicho que hace falta toda una tribu para educar a un niño.

Efectivamente, y ahora no hay tribu. Para muchas familias, no hay red. Están muy solas. Los recién llegados nos lo dicen: si yo estuviera en mi país me cuidaría al hijo la abuela, la vecina o la prima, pero estoy aquí sola en un piso, teniendo que trabajar mucho, y así 24 horas al día 7 días a la semana.

El CDIAP nace de la iniciativa de unas familias y sigue siendo una entidad privada. ¿Qué nos dice esto sobre el país?

Nos dice que la sociedad muy a menudo va por delante de la administración. Aquellas familias fundadoras fueron unas pioneras. El servicio es público y gratuito, pero casi todos los CDIAP de Catalunya seguimos siendo un ente privado porque al gobierno le sale más a cuenta tenerlo concertado que mantenerlo con funcionarios propios. Esto tiene inconvenientes, pero también tiene ventajas. Que lo gestionen entidades del tercer sector aporta una diversidad enriquecedora, y tenemos más capacidad de innovar que si formáramos parte de la administración. Lo que pasa es que mantenernos como asociación es complicado, porque cuesta vincular a gente nueva. Quizás tengamos que evolucionar hacia una fundación o hacia una cooperativa. Lo estamos reflexionando.

De acuerdo con su experiencia, ¿la cooperación internacional funciona?

Yo creo que sí. Si vas con una mirada europea a imponer tu manera de trabajar no funcionará; pero si te implantas a nivel muy local, con gente local y cobrando un salario local como hicimos nosotros en Bolivia, sí, funciona. Teníamos un centro abierto para niñas en riesgo social en la zona periférica de la ciudad de El Alto, muy empobrecida. Proporcionábamos alimentación y formación e impulsamos una cooperativa de madres que producían artesanía para vender en Europa y un huerto para comercializar verdura. Partíamos de las necesidades reales y tenía mucho sentido. Las niñas que pasaron por nuestro centro han tenido una vida mucho mejor que si no lo hubieran hecho.

¿Fue feliz allí?

Sí. Te puedes sentir muy útil. Cuando estaba en la Fundación Vicente Ferrer eso lo eché de menos. Trabajábamos muy directamente con los indios, pero yo estaba en Barcelona. Me faltaba pisar el terreno como en Bolivia.

¿Aprendió allí alguna cosa que le esté siendo útil ahora?

Aprendí mucho de las trabajadoras sociales bolivianas. Me enseñaron a ir a las casas y, si puedo, también lo hago aquí. Ver los domicilios ayuda mucho a entender los casos y a saber cómo abordarlos. Hay mucha gente viviendo en muy malas condiciones. Quizás pedimos a una madre que haga unos ejercicios en casa con su hijo y resulta que donde viven no hay espacio para hacerlos. Esto solo puedes evitarlo saliendo del despacho.

'Els quatre cantons' ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? No. Mejor cualidad y peor defecto. Perfeccionista, para bien y para mal. ¿Cuánto es un buen sueldo? El que permite no sufrir para llegar a fin de mes. ¿Percibe presión estética social? Sí. ¿Qué libro le habría gustado escribir? «Cómo hacer que te pasen cosas buenas», de Marian Rojas Estapé. Una obra de arte. «Noche estrellada», de Van Gogh. ¿En qué es experta? En hacer muchas tareas a la vez. ¿Qué se debería inventar? El teletransporte. ¿Dios existe? Creo que hay algo superior. ¿Con qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? Mafalda. Un mito erótico. Tom Cruise. Complete la frase. La vida es... Bonita pero complicada. ¿La gente por naturaleza es buena, mala o regular? Buena. Haga un paraíso con tres ingredientes. Familia, naturaleza y chocolate. Un lema para su vida. Vive y deja vivir.