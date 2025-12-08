La llegada de varios frentes dejará lluvias fuertes y persistentes en media España a partir del martes

La Península Ibérica se prepara para la llegada de varios frentes cargados de lluvia que, a partir del martes y miércoles, descargarán con fuerza en buena parte del territorio español. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica lluvias fuertes y persistentes en la mitad oeste peninsular, desde Galicia, Asturias y Castilla y León hasta Extremadura, Andalucía y la Comunidad de Madrid. A corto plazo, en la vertiente mediterránea no se esperan abundantes lluvias derivadas de este fenómeno aunque habrá que estar pendiente a los pronósticos para seguir la evolución de estos frentes. En Catalunya todo apunta a que la semana arrancará con tiempo estable y sin grandes precipitaciones.

Los modelos indican que esta semana también estará marcada por temperaturas suaves para la época. Esto no significa que hará calor sino que, en general, los valores se situarán ligeramente por encima de lo normal para la época y no se volverán a repetir temperaturas tan gélidas como las observadas durante la semana pasada. En Barcelona, por ejemplo, se esperan mínimas de 12 grados y máximas de hasta 18 en el arranque de esta semana. Los termómetros también superarán el umbral de los 20 en varios puntos del sud peninsular, especialmente en la costa del levante y en tierras andaluzas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados varios avisos por viento y fenómenos costeros en el norte peninsular ante rachas que podrían superar los 90km/h y olas de más de siete metros de altura en la costa cantábrica. Los avisos, que ya se pusieron en marcha durante el fin de semana, se extienden a este lunes y hasta como mínimo el próximo miércoles con el foco puesto, sobre todo, en la costa gallega.