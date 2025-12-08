Una riada inesperada. Un apagón que se alarga más de lo previsto. Un incendio forestal que obliga a confinarse. Las situaciones de emergencia, cada vez más habituales en un contexto de cambio climático y fuerte dependencia tecnológica, pueden pillarnos desprevenidos. Pero, según la nueva campaña de Protecció Civil de la Generalitat, no tiene por qué ser así. La clave es tan sencilla como tener un kit de emergencias preparado en casa para afrontar cualquier imprevisto y autoabastecerse durante un máximo de 72 horas, es decir, tres días.

Los kits de emergencia son una herramienta básica e imprescindible para hacer frente a situaciones extremas, reducir la sensación de estrés y fomentar la cultura de la autoprotección. “Estamos ante una sociedad que cada vez tiene más riesgos”, reconoce la consellera d'Interior i SeguretatPública, Núria Parlon.

Con el lema “Prepárate. Protégete. ¡Tu kit siempre a punto!”, la campaña consiste en un vídeo didáctico que explica qué hay que tener en casa y para qué casos es útil. El material audiovisual se difundirá por redes sociales. Además, también habrá anuncios en prensa escrita y digital, cartelería en la calle y acciones de influencia para colectivos específicos.

El kit básico de emergéncias / Departament d'Interior i Seguretat Pública

¿Qué debe incluir el kit?

El kit básico debería incluir una mochila con una radio de pilas, una linterna con pilas de repuesto, un pequeño botiquín y la medicación crónica necesaria, así como una tarjeta de crédito y dinero en efectivo protegidos en una bolsa estanca. También es recomendable disponer de agua, aproximadamente 1,5 litros por persona y día, y alimentos no perecederos. Además, el kit debe contener la documentación esencial en una bolsa estanca, el teléfono móvil y un cargador.

Radio y linterna de pilas, agua, alimentos y botiquín: el kit esencial.

Según Protecció Civil de la Generalitat, el mejor lugar para guardarlo es cerca de la puerta de entrada, por ejemplo en un armario del recibidor, de manera que sea fácil de coger en caso de evacuación.

En el hogar donde viven niños, personas mayores o personas con necesidades especiales, el kit también debe incorporar sus productos específicos: pañales, medicación concreta, bastón o andador, o determinados alimentos. Lo mismo se aplica si hay animales domésticos, que requerirán su comida, documentación, medicación y elemento de transporte.

En caso de tener que ser evacuados, además es necesario disponer de ropa de repuesto y un kit de higiene personal.

¿Estamos preparados?

Cataluña ya hace años que experimenta episodios que ponen a prueba su capacidad de respuesta. Las lluvias torrenciales son más frecuentes y destructivas, y las inundaciones del otoño de 2025 en las Terres de l’Ebre son un ejemplo reciente. Muchas familias tuvieron que permanecer en casa durante horas, pendientes de las actualizaciones de Protecció Civil.

El riesgo de incendios forestales, agravado por una sequía persistente, tampoco da tregua. En situaciones de fuego activo, los equipos de emergencia pueden pedir el confinamiento preventivo hasta que las llamas queden bajo control. Y ahí es donde un kit de emergencia se vuelve especialmente útil.

A todo ello se suma una dependencia tecnológica creciente. El “gran apagón” del 28 de abril de 2025 evidenció hasta qué punto la vida cotidiana puede quedar alterada en cuestión de minutos: sistemas de pago caídos, oficinas paralizadas, familias sin luz ni información actualizada. Mucha gente no tenía dinero en efectivo, ni linternas, velas o radios de pilas. Tampoco provisiones básicas para pasar unas horas sin servicios.

Estrategia europea

Esto ha llevado tanto a la Unión Europea como a los gobiernos estatal y catalán a insistir en la necesidad de adaptación y concienciación, para que los ciudadanos puedan ser autosuficientes durante un máximo de 72 horas. Incluso organismos como el Banco Central Europeo han llegado a sugerir que cada hogar tenga entre 70 y 100 euros en efectivo para hacer frente a posibles interrupciones de servicios digitales.

Protecció Civil de la Generalitat recuerda que las pautas de autoprotección son esenciales y que es necesario socializarlas en el ámbito familiar, laboral y comunitario para minimizar el impacto de los episodios adversos y fortalecer la resiliencia colectiva.