Más de 13 meses para resolver la custodia de los hijos en Catalunya: el doble que hace 20 años

Hace casi una década que los juzgados catalanes acumulan anualmente alrededor de 4.000 resoluciones pendientes sobre guarda y custodia de hijos menores o dependientes en separaciones no matrimoniales, una espera equivalente a la que se registra en parejas casadas. Son datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultados por la agencia ACN, vinculados al aumento del 150% de las separaciones que llegan a los juzgados sobre custodia y/o guarda de hijos, unos casos que han pasado de 2.500 en 2005 a más de 6.000 desde 2014. El efecto ha sido un incremento progresivo del tiempo que las parejas esperan la decisión del juez, que en las separaciones no amistosas pasa de seis meses de media en 2005 a más de un año en 2024. Más allá de los tiempos judiciales, la evolución de las separaciones también arroja otro dato: seis de cada diez custodias son compartidas, cuando en 2013 no llegaban al 30%.

Cristina Díaz-Malnero, diputada de la junta de gobierno del ICAB y especialista en derecho de familia, apunta que dos razones explican el retraso creciente en la resolución de guardas y custodias de hijos menores o dependientes. La primera es sociológica: "Cada vez las parejas se separan más a menudo y más pronto”, y por tanto, en parejas más jóvenes y en edad de tener hijos pequeños, “hay un mayor porcentaje de divorcios y separaciones en los que se debe decidir el régimen de guarda de los hijos”. Los datos lo corroboran: el número de separaciones no matrimoniales que implican una resolución sobre custodia creció notablemente en Catalunya entre 2005 y 2019, de 2.507 a 7.123, y tras la pandemia vuelven a remontar hasta 6.611 nuevos casos en 2024, según el CGPJ.

Menos separaciones contenciosas, pero más demora

Aproximadamente el 40% de los nuevos casos que entran anualmente en los juzgados son actualmente separaciones contenciosas, aquellas en las que la pareja presenta una demanda judicial para determinar las condiciones de la separación. Son, por tanto, las que más tardan en resolverse: actualmente 13,7 meses de media, y desde 2020 siempre por encima de un año.

Y aunque ahora tienen menos peso que las amistosas en el conjunto de resoluciones sobre custodia de hijos en separaciones no matrimoniales, el 73% de todas las resoluciones que quedan pendientes a final de año son contenciosas. Otra tendencia que muestra la serie de datos es que han aumentado proporcionalmente más las separaciones amistosas (en las que el juez solo firma el acuerdo alcanzado por la pareja) que las contenciosas. Así, si hace 20 años las separaciones de mutuo acuerdo eran minoría, ahora representan el 60% de los casos anuales.

Se impone la guarda y custodia compartida

Siguiendo con su argumentación sobre por qué aumentan las separaciones con hijos, sean amistosas o no, la abogada apunta al hecho de que las mujeres ya no dependen tanto económicamente de los hombres y “aguantan menos ciertas diferencias de pareja”. Al mismo tiempo, dice, “los hombres también se han incorporado más a los cuidados familiares y quieren compartir más el cuidado de sus hijos”, lo que lleva mayoritariamente a decretar la custodia compartida. “La sociedad ha evolucionado hacia entender que cuidar de la familia es un derecho y una obligación de ambos, del padre y de la madre”, afirma.

En efecto, la custodia compartida ya supone más del 60% de las asignaciones (en divorcios) de parejas con hijos en Catalunya, cuando en 2013 no llegaban al 30%, según la última Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios (2024) del INE.

Faltan juzgados especializados

El segundo factor que explica el aumento de los tiempos de espera, añade la abogada, es que mientras el número de casos se ha multiplicado, los juzgados especializados en capitales y grandes ciudades apenas han aumentado, y la situación en los juzgados mixtos de partidos judiciales más pequeños es aún más precaria. Díaz-Malnero explica que en estos últimos, que atienden casos penales y civiles de todo tipo, los asuntos de familia quizás no son prioritarios, lo que alarga todavía más los plazos de resolución.

Esto ayuda a entender por qué los casos pendientes a final de año han ido aumentando desde 2005 y no bajan del orden de 4.000 desde 2016. El año 2025 comenzó con 3.957 resoluciones pendientes, según los últimos datos del CGPJ.

¿Qué hacer mientras tanto?

Los meses de retraso entre la presentación de las demandas y el juicio, y entre el juicio y la sentencia, pueden dificultar la situación familiar, especialmente la de los menores, sobre todo en separaciones contenciosas donde el cuidado de los hijos puede ser precisamente uno de los motivos del conflicto. De hecho, la letrada confirma que en casos de divorcio y separación, lo más difícil suele ser establecer la guarda y custodia de los hijos, que acaba determinando otros aspectos como el uso de la vivienda familiar o las pensiones compensatorias.

Por ello, la abogada reivindica el papel de los profesionales como mediadores para pactar medidas provisionales y un trato razonable entre todos los miembros de la familia. “Nuestro trabajo es contener el conflicto y acompañar”, asegura. Los abogados de ambas partes dialogan porque “quien necesita su ayuda no es tanto el cliente, sino el niño o niña que está detrás de ese padre o madre”.

La estadística no recoge tiempos de espera en divorcios

A estos datos habría que añadir qué ocurre con las resoluciones sobre custodia en el caso de parejas casadas que se divorcian o separan. Pero la estadística del CGPJ no permite saber su tiempo medio de espera porque ofrece el dato del conjunto de resoluciones de divorcio, sin discriminar si hay hijos menores o dependientes (que son aproximadamente el 50%, según la última estadística del INE).

No obstante, Díaz-Malnero considera que la casuística es similar a la de las separaciones no matrimoniales, y por tanto también lo deben ser los tiempos de espera de las parejas casadas con hijos que se divorcian y acuden a los juzgados.

De hecho, el tiempo medio de espera para resolver divorcios contenciosos (con hijos o sin ellos) es actualmente de casi 13 meses, no muy lejos de los 13,7 meses de las resoluciones sobre guarda y custodia en separaciones de parejas no casadas.

Además, en términos de volumen de casos, unos y otros no están muy lejos. Aunque el número de divorcios ha caído un 25% en Catalunya en los últimos diez años —paralelo al descenso de matrimonios—, el año pasado aún se formalizaron 13.850, de los cuales 7.000 con hijos menores o dependientes, según el INE, una cifra similar a la de resoluciones sobre custodia de parejas no casadas referidas por el CGPJ para ese mismo año 2024.