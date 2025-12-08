Identificada una nueva cepa de viruela del mono en Inglaterra

La Agencia británica de Seguridad Sanitaria (UKHSA, en inglés) identificó una nueva cepa "recombinante" de mpox (viruela del mono) en Inglaterra en un individuo que había viajado recientemente a Asia, según informó este lunes en un comunicado.

La secuenciación genómica extraída del virus mostró elementos combinados de los denominados clados Ib y IIb, explicó la UKHSA, si bien indicó que no es algo "inesperado" puesto que ambas cepas están en circulación. El organismo de salud británico dijo que este hallazgo pone de relieve "el potencial continuo de evolución del virus del mpox y la importancia de mantener la vigilancia genómica" e indicó que continúa evaluando la importancia de la cepa.

"Nuestras pruebas genómicas nos han permitido detectar esta nueva cepa de viruela del mono. Es normal que los virus evolucionen, y un análisis más detallado nos ayudará a comprender mejor cómo está cambiando la viruela símica", indicó en la nota la jefa de infecciones de transmisión sexual en el UKHSA, la doctora Katy Sinka. "Aunque la infección por viruela del simio es leve para muchas personas, puede ser grave. La vacunación es una forma eficaz y probada de protegerse contra la enfermedad grave, por lo que le recomendamos que se vacune si cumple los requisitos", agregó.

El Reino Unido cuenta con un programa de vacunación rutinaria contra el mpox para los grupos elegibles, incluidos aquellos que tienen múltiples parejas sexuales, participan en sexo en grupo o visitan locales de sexo. Los estudios demuestran que la vacuna tiene una eficacia de entre el 75% y el 80% en la protección contra el mpox.

La UKHSA ha compartido sus conclusiones con los socios internacionales pertinentes, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), para apoyar los esfuerzos de vigilancia a nivel mundial.